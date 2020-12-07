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Глава ВОЗ рассказал, как большая часть населения планеты воспринимает COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения подчеркнул важность масштабного тестирования для борьбы с пандемией

сегодня, 20:27
Автор:

Любовь Блажко

Глава ВОЗ рассказал, как большая часть населения планеты воспринимает COVID-19

Тедрос Адханом Гебреисус. Фото: file.liga.net

Результаты исследований наличия антител к коронавирусу в организме людей, которые провели в большинстве стран, показали, что люди все равно остаются восприимчивыми к коронавирусу. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус. Он добавил, что проведенное исследование является очень важным для борьбы с этим заболеванием. 

Глава ВОЗ акцентировал внимание на том, что понимание того, как распространяется вирус и сколько людей могли заразиться, даст возможность быстрее найти решение этой проблемы. 

"Мы все еще изучаем, насколько сильны иммунные ответы в разных популяциях и как долго длится этот иммунный ответ", – сказал Гебреисус.

Стоит отметить, что ВОЗ начала исследования Unity – масштабная программа по стандартизации исследований распространенности вируса. Организация предоставляет финансовую, техническую и операционную поддержку для проведения таких исследований.

"На сегодняшний день более 60 стран, в том числе более 40 стран с низким и средним уровнем доходов, проводят одно или несколько из этих исследований с использованием протоколов ВОЗ", – сказал Гебреисус.

Мы продолжаем работать с нашими глобальными партнерами, чтобы лучше понять, какая часть мирового населения подверглась воздействию этого вируса, и как долго сохраняется иммунитет у инфицированных людей", – подытожил глава ВОЗ.

Как сообщало издание "Комментарии", в ВОЗ назвали способ, который поможет избежать 5 миллионов смертей в год. Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, какой простой способ поможет избежать около 5 миллионов смертей в год. Ответ оказался банальным, но очень эффективным – нужно больше двигаться. 

Эксперты подчеркнули, что особенно это важно сейчас, в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил "Голос Америки", ссылаясь на соответствующий отчет ВОЗ. 



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Источник: https://twitter.com/WHO/status/1335981474953060353
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