Уильяма Шекспира вторым в мире вакцинировали от COVID-19

Сегодня, 8 декабря, в Великобритании стартовал V-Day — программа массовых прививок от коронавирусной инфекции. И вторым человеком в мире, который получил вакцину от COVID-19 стал Уильям Шекспир.

вакцинация от коронавируса (фото из открытых источников)

81-летнему тезке английского поэта и драматурга сделали прививку в городе Ковентри, в одной из самых крупных больниц Национальной службы здравоохранения (NHS). Мужчина представился как Уильям Шекспир и оказалось, что он родом из графства Ворикшир, где родился и знаменитый писатель.

"Уильям Шекспир пытается положить конец "зиме тревоги"", став вторым вакцинированным в больнице при университете Ковентри", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что строчка "Зима тревоги нашей позади, к нам солнцем Йорка лето вернулось" является первой в знаменитой исторической пьесе "Ричард III", написанной Уильямом Шекспиром в 1591 году.





Напомним, что Великобритания стала первой в мире страной, где стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививка фармацевтических компаний Pfizer и BionTech показала 95% эффективность в борьбе с заболеванием. Первыми вакцину в стране получают люди, старшие 80 лет, а также определенные категории медицинских работников.

Ране издание "Комментарии" сообщало, что первой в мире счастливицей, которая получила вакцину от коронавируса стала 90-летняя Маргарет Кинан. На прошлой неделе женщина отмечает свой день рождения, и она призналась, что очень рада такому подарку, ведь теперь она может спокойно проводить время со своими родными. Женщина рассказала, что чувствует себя хорошо и посоветовала всем сделать прививку от COVID-19.

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