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Ученый назвал имя первого в мире пациента с COVID-19

Первый известный случай заражения COVID-19 произошел 11 декабря 2019 года

сегодня, 15:04
Автор:

Шулаева Анна
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Доктор Майкл Воробей, руководитель отдела экологии и эволюционной биологии Университета Аризоны назвал имя первого в мире пациента с коронавирусом. Ею стала продавщица — Вэй Гуйсянь. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Guardian.

Ученый назвал имя первого в мире пациента с COVID-19

Коронавирус - фото из открытых источников

Именно 11 декабря 2019 года был зафиксирован первый случай заболевания COVID-19. Заболевшей стала продавщица морепродуктов на рынке в Ухане - Вэй Гуйсянь.

Хотя и ранее сообщалось, что первый случай произошел с 41-летним бухгалтером-мужчиной, который жил в десятках километров от этого рынка. По мнению ученого, ВОЗ неправильно истолковала ранние сроки пандемии COVID-19. Эта ошибка была учтена.

Откуда взялся коронавирус?

С начала распространения COVID-19 прошло два года, но ученые до сих пор не могут назвать окончательную причину появления этого вируса. Над этим работают не только ученые, но и спецслужбы разных стран. И до сих пор происхождение вируса остается предметом для споров.

Некоторые специалисты акцентируют на том, что пандемия в мире могла быть создана искусственно. Из-за утечки вирусной массы из лаборатории.

Как указывается в отчете о происхождении COVID-19, подготовленном лабораторией правительства США, есть вывод, что гипотеза происхождения коронавируса из лаборатории в китайском Ухане — правдоподобная и заслуживает подробного изучения в дальнейшем.

В октябре Всемирной организацией здравоохранения была создана спецгруппа по изучению происхождения новых патогенов (SAGO). Ее главная цель определить происхождение вируса. Кроме того, лучше подготовиться к новым вспышкам других смертельных патогенов.

Специалисты рассмотрят, мог ли вирус передаваться от животных к людям на рынках в Ухане или же распространился в результате несчастного случая в лаборатории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какое средство эффективное в борьбе с коронавирусом.





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Источник: https://covid.unian.net/uchenyy-nazval-imya-pervogo-v-mire-pacienta-s-covid-19-11614711.html
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