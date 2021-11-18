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Ученые назвали эффективное средство борьбы с коронавирусом

Международная команда ученых пришла к выводу, что ношение защитных масок снижает риск заражения коронавирусной инфекцией на 53%.

сегодня, 12:10
Автор:

Шулаева Анна
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Британские и австралийские ученые заявляют, что маски являются одним из самых эффективных средств борьбы с коронавирусом. Их ношение снижает на 53% риск заражения COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Эксперты уверяют, что обязательное ношение масок стоит наряду с вакцинацией.
Использование масок должно стать элементом комплекса мероприятий, направленных на прерывание передачи инфекции и спасение жизней.

"Систематический обзор и мета-анализ нефармацевтических вмешательств впервые показали,что ношение масок, социальное дистанцирование и мытье рук — все это эффективные меры по сдерживанию случаев заболевания, причем наиболее эффективными является ношение масок", — говорится в сообщении.
Доказано, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путем. Маска десятки раз снижает риск заражения даже при общении с заболевшими.

Результаты исследований были определены после проведения более 30 экспериментов со всего мира, которые показали, что риск заболеть коронавирусом снижается на 53%.

Также необходимыми мерами в период пандемии признаны — соблюдение дистанции и регулярное мытье рук.

Также британские ученые ранее заметили, что переболевшие простудой люди имеют более высокую защиту от заболевания. Медики объясняют это повышением уровня защитных Т-клеток в крови человека.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине маски должны носить все, даже те, кто прошел полный курс вакцинации.

Основные правила ношения масок:

- Если вы надели или сняли маску либо прикоснулись к ней, проведите гигиеническую обработку рук.
- Носите маску так, чтобы она закрывала нос, рот и подбородок. 
- После снятия маски кладите ее в чистый полиэтиленовый пакет; тканевые маски необходимо ежедневно стирать, а медицинские маски необходимо утилизировать с бытовым мусором.
- Не следует применять маски с клапанами.

Ученые назвали эффективное средство борьбы с коронавирусом

Защитная маска - фото из открытых источников


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/noshenie-maski-snizhaet-risk-zarazheniya-1637221220.html
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