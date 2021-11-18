Ученые назвали эффективное средство борьбы с коронавирусом

Британские и австралийские ученые заявляют, что маски являются одним из самых эффективных средств борьбы с коронавирусом. Их ношение снижает на 53% риск заражения COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Эксперты уверяют, что обязательное ношение масок стоит наряду с вакцинацией.

Использование масок должно стать элементом комплекса мероприятий, направленных на прерывание передачи инфекции и спасение жизней.





"Систематический обзор и мета-анализ нефармацевтических вмешательств впервые показали,что ношение масок, социальное дистанцирование и мытье рук — все это эффективные меры по сдерживанию случаев заболевания, причем наиболее эффективными является ношение масок", — говорится в сообщении.

Доказано, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путем. Маска десятки раз снижает риск заражения даже при общении с заболевшими.





Результаты исследований были определены после проведения более 30 экспериментов со всего мира, которые показали, что риск заболеть коронавирусом снижается на 53%.





Также необходимыми мерами в период пандемии признаны — соблюдение дистанции и регулярное мытье рук.





Также британские ученые ранее заметили, что переболевшие простудой люди имеют более высокую защиту от заболевания. Медики объясняют это повышением уровня защитных Т-клеток в крови человека.





Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине маски должны носить все, даже те, кто прошел полный курс вакцинации.





Основные правила ношения масок:





- Если вы надели или сняли маску либо прикоснулись к ней, проведите гигиеническую обработку рук.

- Носите маску так, чтобы она закрывала нос, рот и подбородок.

- После снятия маски кладите ее в чистый полиэтиленовый пакет; тканевые маски необходимо ежедневно стирать, а медицинские маски необходимо утилизировать с бытовым мусором.

- Не следует применять маски с клапанами.

Защитная маска - фото из открытых источников

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