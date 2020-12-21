Учёные заявили, что антибиотики из тараканов могут спасти человеческую жизнь

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Мокрик Анастасия
Ежегодно во всем
мире от бактериальных инфекций умирает более 15 млн человек. На сегодняшний
день существует острая потребность в поиске новых препаратов, способных
предотвратить или же вылечить такие инфекции. Ученые из Американского университета
Шарджи проводят исследования, которые, возможно, приведут их к открытию. Об этом информирует сайт Gulftoday.
ФОТО: Из открытых источников
По словам ученых,
им удалось найти у тараканов множество молекул,
которые убивают на 100% метициллинрезистентный золотистый стафилококк, бактерии, вызывающие инфекции в различных частях тела,
бактерии, вызывающие кишечную палочку и другие различные и не менее опасные бактерии в организме человека. Сообщается, что на человека негативного влияния
эти молекулы оказывать не будут.
В связи с тем, что
тараканы проводят свою жизнь в самых загрязненных местах, то у них более мощные
защитные механизмы от бактерий, помогающие им выживать в таких условиях. Также
известно, что у тараканов в желудочном тракте нашли несколько новых
антибиотиков.
Ученые из Арабских Эмиратов отметили, что исследования проводятся уже на протяжении последних 5 лет. За это время у них получилось обнаружить сильные противомикробные агенты в молекулах тараканов. Последующие клинические испытания помогут проверить их воздействие и эффективность. Навид Хан, профессор и заведующий кафедрой биологии, химии и наук об окружающей среде Колледжа искусств и наук Австралии, также принимающий участие в исследованиях, завил, что все уже с нетерпением ждут, чтобі протестировать потенциальные молекулы против бактериальных инфекций.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что ученые создали уникальные помидоры, помогающие бороться с болезнью Паркинсона, а также о том, что ученые назвали продукт, который поможет уберечь себя от серьёзных болезней и онкологии.
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