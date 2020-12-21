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Учёные заявили, что антибиотики из тараканов могут спасти человеческую жизнь

Ученые полагают, что у тараканов есть молекулы, которые способны убить опасные бактерии в человеческом организме

сегодня, 17:11
Автор:

Мокрик Анастасия

Ежегодно во всем мире от бактериальных инфекций умирает более 15 млн человек. На сегодняшний день существует острая потребность в поиске новых препаратов, способных предотвратить или же вылечить такие инфекции. Ученые из Американского университета Шарджи проводят исследования, которые, возможно, приведут их к открытию. Об этом информирует сайт Gulftoday.

Учёные заявили, что антибиотики из тараканов могут спасти человеческую жизнь

ФОТО: Из открытых источников

По словам ученых, им удалось найти у тараканов множество молекул, которые убивают на 100% метициллинрезистентный золотистый стафилококк, бактерии, вызывающие инфекции в различных частях тела, бактерии, вызывающие кишечную палочку и другие различные и не менее опасные бактерии в организме человека. Сообщается, что на человека негативного влияния эти молекулы оказывать не будут.

В связи с тем, что тараканы проводят свою жизнь в самых загрязненных местах, то у них более мощные защитные механизмы от бактерий, помогающие им выживать в таких условиях. Также известно, что у тараканов в желудочном тракте нашли несколько новых антибиотиков.

Ученые из Арабских Эмиратов отметили, что исследования проводятся уже на протяжении последних 5 лет. За это время у них получилось обнаружить сильные противомикробные агенты в молекулах тараканов. Последующие клинические испытания помогут проверить их воздействие и эффективность. Навид Хан, профессор и заведующий кафедрой биологии, химии и наук об окружающей среде Колледжа искусств и наук Австралии, также принимающий участие в исследованиях, завил, что все уже с нетерпением ждут, чтобі протестировать потенциальные молекулы против бактериальных инфекций.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что ученые создали уникальные помидоры, помогающие бороться с болезнью Паркинсона, а также о том, что ученые назвали продукт, который поможет уберечь себя от серьёзных болезней и онкологии.





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Источник: https://www.gulftoday.ae/lifestyle/2020/12/20/antibiotics-from-cockroaches-may-save--lives-finds-joint-study-led-by-aus
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