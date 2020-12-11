Ученые создали уникальные помидоры, помогающие бороться с болезнью Паркинсона (ФОТО)

Британские ученые с кафедры метаболической биологии и биологической химии Центра Джона Инесса создали уникальный вид томатов. Плоды помидоров были созданы для синтеза и накопления L-DOPA (левопода), то есть лекарственного, противопаркинсонического средства.

ФОТО: Из открытых источников

Болезнь Паркинсона являет собой очень серьёзное заболевание нервной системы. Излечить его полностью невозможно. На сегодняшний день есть несколько групп препаратов, борющихся с болезнью Паркинсона. Основными являются препараты левоподы, представляющие собой синтетические аналоги дофамина.

Ученые сообщают, что недавно в свекле был идентифицирован ген, кодирующий фермент, отвечающий за его синтез. Он участвует в создании пигмента. Благодаря этому плод томата был модифицирован с помощью добавления гена, который отвечает за синтез L-DOPA в свекле.

Кроме того, плоды томата L-DOPA продемонстрировали улучшенный срок хранения и сниженную восприимчивость к Ботритису серому, то есть несовершенной стадии плесневого гриба, возбудителя серой гнили многих растений.

Создание этого генно-модифицированного продукта, по мнению ученых, может решить сразу две больших проблемы. Первая – побочные эффекты от химически синтезированной левоподы. Вторая – недоступность в бедных странах. Создатели изначально планировали сделать препарат доступным по цене для населения.









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