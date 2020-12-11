Ученые создали уникальные помидоры, помогающие бороться с болезнью Паркинсона (ФОТО)

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Мокрик Анастасия
Британские ученые с кафедры
метаболической биологии и биологической химии Центра Джона Инесса создали
уникальный вид томатов. Плоды помидоров
были созданы для синтеза и накопления L-DOPA (левопода),
то есть лекарственного, противопаркинсонического средства.
ФОТО: Из открытых источников
Болезнь Паркинсона
являет собой очень серьёзное заболевание нервной системы. Излечить его
полностью невозможно. На сегодняшний день есть несколько групп препаратов,
борющихся с болезнью Паркинсона. Основными являются препараты левоподы, представляющие собой синтетические аналоги дофамина.
Ученые сообщают,
что недавно в свекле был идентифицирован ген, кодирующий фермент, отвечающий за
его синтез. Он участвует в создании пигмента. Благодаря этому плод томата был модифицирован с помощью добавления
гена, который отвечает за синтез
L-DOPA в свекле.
Кроме того, плоды томата L-DOPA
продемонстрировали улучшенный срок хранения и сниженную восприимчивость к Ботритису
серому, то есть несовершенной стадии плесневого гриба,
возбудителя серой гнили многих растений.
Создание этого генно-модифицированного продукта, по мнению ученых, может решить сразу две больших проблемы. Первая – побочные эффекты от химически синтезированной левоподы. Вторая – недоступность в бедных странах. Создатели изначально планировали сделать препарат доступным по цене для населения.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что ученые назвали продукт, который поможет уберечь себя от серьёзных болезней и онкологии, а также о том, что будет с организмом, если каждый день пить пиво.
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