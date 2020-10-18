Ученые выявили новый симптом COVID-19

Зафиксированы случаи, когда у заболевших COVID-19 в тяжелой форме данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем. Изменения слуха могут свидетельствовать о заражении коронавирусной инфекцией, заявили ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета, пишет газета Express 18 октября.

Некоторые пациенты с COVID-19 до выявления инфекции и других симптомов сообщали о звоне или шуме в ушах без какого-либо внешнего стимула.

Также зафиксированы случаи, когда у заболевших COVID-19 в тяжелой форме данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем.

В связи с этим ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать превентивные меры для их лечения при постановке диагноза COVID-19.

Как ранее сообщали "Комментарии", ученые из Оксфорда придумали, как вирус можно определить за 5 минут.

Так, известно, что принцип работы теста состоит в последующем: в мазках биологических жидкостей человека не выявляют геном вируса, как это происходит при стандартном тестировании, а "подсвечивают" вирусные частицы короткими флуоресцентными цепочками ДНК. В случае наличия коронавируса, его выявляют с помощью микроскопа, который создает изображение образца, где видно помеченные вирусные "частицы".



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!