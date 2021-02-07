Ученые выяснили, когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны

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Светлана Шкурупий
Исследователи
со всего мира продолжают детально изучать коронавирусную инфекцию, в частности
то, как она себя ведет в организме. Французские ученые, проанализировав данные
около 700 пациентов выяснили, когда же больные COVID-19 являются наиболее
заразными.
когда люди с COVID-19 наиболее заразны / фото: freepik
Специалисты
рассказали, что изучили данные пациентов, которые поступили с коронавирусной
инфекцией во французскую больницу в марте прошлого года. 40% из них
потребовалась кислородная терапия, 78 пациентов скончались, а 144 — были
госпитализированы в отделение интенсивной терапии.
С
помощью компьютерной модели экспертам удалось ретроспективно проследить за
показателями вирусной нагрузки на ранних стадиях заболевания, а также узнать
длительность выделения вируса.
В
ходе исследования французские ученые выяснили, что максимально заразным пациент
с COVID-19 является за день до появления у себя первых симптомов. В этот период
в среднем наблюдается пик вирусной нагрузки.
Эксперты
также подчеркнули, что у большинства заболевших людей первых симптомы
коронавирусной инфекции проявляются спустя 5-7 дней после инфицирования.
Напомним,
что врач-инфекционист Евгений Дубровский отметил, что сделать прогноз развития эпидситуации в Украине сложно, так как данных о реальных масштабах отсутствуют.
Если считать, что переболела хотя бы половина населения – ничего страшного уже
не произойдет.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что украинский врач Тарас Жиравецкий назвал категорию лиц, которым лучше обойтись без прививок от коронавирусной инфекции. По
его словам, к таким лицам относятся дети и те, кто уже переболел COVID-19.
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