logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.02.2021

BTC/USD

38121.30

ETH/USD

1563.60

LTC/USD

149.30

НБУ 07.02.2021

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Ученые выяснили, когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые выяснили, когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны

Ученые выяснили, когда наступает вирусологический пик

сегодня, 18:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Исследователи со всего мира продолжают детально изучать коронавирусную инфекцию, в частности то, как она себя ведет в организме. Французские ученые, проанализировав данные около 700 пациентов выяснили, когда же больные COVID-19 являются наиболее заразными.

Ученые выяснили, когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны

когда люди с COVID-19 наиболее заразны / фото: freepik

Специалисты рассказали, что изучили данные пациентов, которые поступили с коронавирусной инфекцией во французскую больницу в марте прошлого года. 40% из них потребовалась кислородная терапия, 78 пациентов скончались, а 144 — были госпитализированы в отделение интенсивной терапии.

С помощью компьютерной модели экспертам удалось ретроспективно проследить за показателями вирусной нагрузки на ранних стадиях заболевания, а также узнать длительность выделения вируса.

В ходе исследования французские ученые выяснили, что максимально заразным пациент с COVID-19 является за день до появления у себя первых симптомов. В этот период в среднем наблюдается пик вирусной нагрузки.

Эксперты также подчеркнули, что у большинства заболевших людей первых симптомы коронавирусной инфекции проявляются спустя 5-7 дней после инфицирования.

Напомним, что врач-инфекционист Евгений Дубровский отметил, что сделать прогноз развития эпидситуации в Украине сложно, так как данных о реальных масштабах отсутствуют. Если считать, что переболела хотя бы половина населения – ничего страшного уже не произойдет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский врач Тарас Жиравецкий назвал категорию лиц, которым лучше обойтись без прививок от коронавирусной инфекции. По его словам, к таким лицам относятся дети и те, кто уже переболел COVID-19.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/202125108-rWvA2.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ