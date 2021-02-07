Ученые выяснили, когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны

Исследователи со всего мира продолжают детально изучать коронавирусную инфекцию, в частности то, как она себя ведет в организме. Французские ученые, проанализировав данные около 700 пациентов выяснили, когда же больные COVID-19 являются наиболее заразными.

когда люди с COVID-19 наиболее заразны / фото: freepik

Специалисты рассказали, что изучили данные пациентов, которые поступили с коронавирусной инфекцией во французскую больницу в марте прошлого года. 40% из них потребовалась кислородная терапия, 78 пациентов скончались, а 144 — были госпитализированы в отделение интенсивной терапии.

С помощью компьютерной модели экспертам удалось ретроспективно проследить за показателями вирусной нагрузки на ранних стадиях заболевания, а также узнать длительность выделения вируса.

В ходе исследования французские ученые выяснили, что максимально заразным пациент с COVID-19 является за день до появления у себя первых симптомов. В этот период в среднем наблюдается пик вирусной нагрузки.

Эксперты также подчеркнули, что у большинства заболевших людей первых симптомы коронавирусной инфекции проявляются спустя 5-7 дней после инфицирования.

Напомним, что врач-инфекционист Евгений Дубровский отметил, что сделать прогноз развития эпидситуации в Украине сложно, так как данных о реальных масштабах отсутствуют. Если считать, что переболела хотя бы половина населения – ничего страшного уже не произойдет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский врач Тарас Жиравецкий назвал категорию лиц, которым лучше обойтись без прививок от коронавирусной инфекции. По его словам, к таким лицам относятся дети и те, кто уже переболел COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!