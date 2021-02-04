Кому не стоит делать прививку от коронавируса: совет врача

В Украине вот-вот должна начаться массовая вакцинация от коронавируса, как сообщает Минздрав. Но некоторым категориям лиц можно обойтись без прививок. Об этом заявил украинский врач Тарас Жиравецкий в интервью УНИАН.

Вакцинация против коронавируса в Украине. Фото из открытых источников

По его словам, к таким лицам относятся дети и те, кто уже переболел коронавирусной инфекцией.

"Детей я бы не советовал вакцинировать, поскольку у них течение болезни проходит достаточно легко, — заявил врач Жиравецкий. — Также не стоит вакцинировать тех, кто уже переболел, так как во второй раз заболеть практически невозможно. Я, например, прививаться не буду, потому что переболел и у меня есть антитела".

Медик рассказал, что любая вакцина предусматривает специфические побочные действия. Поэтому после прививок, как и раньше, могут умирать люди. И это, говорит врач, будет происходить и в дальнейшем. По мнению Жиравецкого, просто необходимо перед применением вакцины провести обследование больного.

"Здесь вопрос, кому и как вводить, — отмечает врач. — Если перед прививкой не делают полного обследования пациента, может быть реакция на вакцину. Поскольку у человека могут быть какие-то заболевания, о которых он и не догадывался".

Напомним, президента Украины Владимира Зеленского и еще нескольких должностных лиц могут вакцинировать вне очереди. Как пояснили в Минздраве, у подобного решения есть простая причина: сегодня очень много людей отказывается от вакцинации. Ученые же убеждены, что для победы над коронавирусом следует сделать прививки минимум половине населения планеты. Именно поэтому вакцинация президента может стать примером для многих рядовых украинсцев.

Как сообщалось, названа дата, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса.

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