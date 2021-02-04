logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.02.2021

BTC/USD

37818.75

ETH/USD

1666.47

LTC/USD

151.51

НБУ 04.02.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Кому не стоит делать прививку от коронавируса: совет врача
commentss НОВОСТИ Все новости

Кому не стоит делать прививку от коронавируса: совет врача

Врач объяснил, следует ли вакцинироваться тем, кто уже переболел COVID-19

сегодня, 06:30
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине вот-вот должна начаться массовая вакцинация от коронавируса, как сообщает Минздрав. Но некоторым категориям лиц можно обойтись без прививок. Об этом заявил украинский врач Тарас Жиравецкий в интервью УНИАН.

Кому не стоит делать прививку от коронавируса: совет врача

Вакцинация против коронавируса в Украине. Фото из открытых источников

По его словам, к таким лицам относятся дети и те, кто уже переболел коронавирусной инфекцией.

"Детей я бы не советовал вакцинировать, поскольку у них течение болезни проходит достаточно легко, — заявил врач Жиравецкий. — Также не стоит вакцинировать тех, кто уже переболел, так как во второй раз заболеть практически невозможно. Я, например, прививаться не буду, потому что переболел и у меня есть антитела".

Медик рассказал, что любая вакцина предусматривает специфические побочные действия. Поэтому после прививок, как и раньше, могут умирать люди. И это, говорит врач, будет происходить и в дальнейшем. По мнению Жиравецкого, просто необходимо перед применением вакцины провести обследование больного.

"Здесь вопрос, кому и как вводить, — отмечает врач. — Если перед прививкой не делают полного обследования пациента, может быть реакция на вакцину. Поскольку у человека могут быть какие-то заболевания, о которых он и не догадывался".

Напомним, президента Украины Владимира Зеленского и еще нескольких должностных лиц могут вакцинировать вне очереди. Как пояснили в Минздраве, у подобного решения есть простая причина: сегодня очень много людей отказывается от вакцинации. Ученые же убеждены, что для победы над коронавирусом следует сделать прививки минимум половине населения планеты. Именно поэтому вакцинация президента может стать примером для многих рядовых украинсцев.

Как сообщалось, названа дата, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://covid.unian.ua/likar-taras-zhiraveckiy-oficiynu-statistiku-shchodo-covid-19-potribno-mnozhiti-na-p-yat-11308025.html?_ga=2.73693595.805573066.1612351616-839671091.1596200567
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ