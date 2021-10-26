Ученые с помощью имплантата в мозге смогли вернуть человеку зрение

С помощью имплантата, который передают в зрительную кору головного мозга изображение, ученые смогли частично вернуть зрение человеку. Об этом сообщает научное издание Science Daily. Команда ученых из Университета Мигеля Эрнандеса (Испания), Нидерландского института нейронаук (Нидерланды) и Центра Заря Джона А. Морана в Университете Юты (США) успешно вернули частичное зрение слепой женщине с помощью вживленного в мозг имплантата. Имплантат, вживившийся в мозг 58-летней доброволицы в зрительную кору головного мозга, состоял из 100 микроиголок. Конструкция представляла собой систему микроэлектродов, одновременно регистрировавших и стимулирующих нейроны, расположенные поблизости. На женщину надели очки с миниатюрной видеокамерой, фиксировавшей объекты вокруг. А специальное программное обеспечение кодировало визуальные данные и направляло их прямо в электроды в головном мозге. В свою очередь эти электроды стимулировали нейроны, создававшие для женщины изображения.

Зрение (фото из открытых источников)





Вживление имплантата в мозг не вызывало осложнений или побочных реакций у добровольца, не произошло никаких нарушений в работе мозга. Посредством имплантата женщина смогла идентифицировать линии, формы и простые буквы. Чтобы помочь ей справляться с протезом, исследователи создали видеоигру с персонажем известного мультсериала "Симпсоны".





Развитие и усовершенствование этого механизма не обязательно сможет полноценно вернуть зрение, однако сможет вернуть незрячим людям мобильность, безопасность и независимость. Ученые надеются, что такие люди смогут с усовершенствованным имплантатом идентифицировать личность, дверные проемы или автомобили.





Напомним, в Соединённых Штатах Америки медики частично восстановили зрение полностью слепому человеку. Об операции рассказали в журнале Nature. 58-летний американец ослеп, когда ему было еще 18 лет из-за серьезного заболевания глаз под названием пигментный ретинит. Эта болезнь передается по наследству. Из-за нарушения функций клеток, которые фиксируют свет, у человека сильно ухудшается зрение, а зачастую и полностью утрачивается возможность видеть. Благодаря генной инженерии, глаза пациента, который ослеп 40 лет назад, стали вновь светочувствительными. Это первый подобный случай в истории медицины. Эксперимент длился несколько месяцев. Новые технологии смогли заставить глаз американца производить канальные родопсины.

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