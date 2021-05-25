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Главная Новости Общество медицина Впервые за историю медицины: ученые смогли вернуть зрение полностью слепому человеку
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Впервые за историю медицины: ученые смогли вернуть зрение полностью слепому человеку

Слепой мужчина не видел мир на протяжении 40-лет

сегодня, 13:14
Автор:

Денис Подставной








В Соединённых Штатах Америки медики частично восстановили зрение полностью слепому человеку. Об операции рассказали в журнале Nature. 

Впервые за историю медицины: ученые смогли вернуть зрение полностью слепому человеку

Операция по восстановлению зрения - фото: из открытых источников

58-летний американец ослеп, когда ему было еще 18 лет из-за серьезного заболевания глаз под названием пигментный ретинит. Эта болезнь передается по наследству и из-за нарушения функций клеток, которые фиксируют свет, у человека сильно ухудшается зрение, а зачастую и полностью утрачивается возможность видеть. 

Благодаря генной инженерии, глаза пациента, который ослеп 40 лет назад, стали вновь светочувствительными. Это первый подобный случай в истории медицины. Эксперимент длился несколько месяцев. Новые технологии смогли заставить глаз американца производить канальные родопсины. 

Для того чтобы вернуть пациенту давно утраченное зрение, специалисты ввели в его глазное яблоко аденовирус с геном, который начал кодировать белок, способный воспринимать желтоватый спектр. Менее, чем через полгода мужчине выдали специальные очки, проецирующее изображение на сетчатку его глаза. Еще через несколько месяцев к пациенту частично вернулось зрение. Мужчина смог разглядеть  коробки, компьютер, стаканы и другие предметы. 

По словам ученых, мозг пациента смог адаптироваться к новым условиям и начал воспринимать нетипичные сигналы от сетчатки глаза с окружающим миром. Его мозг выучил "новый язык". Это стало ясно после сделанной мужчине электроэнцефалограммы. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA опубликовала фото марсохода на горе, которую он покорял 7 лет. А также информировало о том, что поисковик Google будет помогать людям собирать сумку в поход: как это будет работать





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Источник: https://www.nature.com/articles/s41591-021-01351-4
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