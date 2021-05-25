Впервые за историю медицины: ученые смогли вернуть зрение полностью слепому человеку



















В Соединённых Штатах Америки медики частично восстановили зрение полностью слепому человеку. Об операции рассказали в журнале Nature.

Операция по восстановлению зрения - фото: из открытых источников

58-летний американец ослеп, когда ему было еще 18 лет из-за серьезного заболевания глаз под названием пигментный ретинит. Эта болезнь передается по наследству и из-за нарушения функций клеток, которые фиксируют свет, у человека сильно ухудшается зрение, а зачастую и полностью утрачивается возможность видеть.

Благодаря генной инженерии, глаза пациента, который ослеп 40 лет назад, стали вновь светочувствительными. Это первый подобный случай в истории медицины. Эксперимент длился несколько месяцев. Новые технологии смогли заставить глаз американца производить канальные родопсины.

Для того чтобы вернуть пациенту давно утраченное зрение, специалисты ввели в его глазное яблоко аденовирус с геном, который начал кодировать белок, способный воспринимать желтоватый спектр. Менее, чем через полгода мужчине выдали специальные очки, проецирующее изображение на сетчатку его глаза. Еще через несколько месяцев к пациенту частично вернулось зрение. Мужчина смог разглядеть коробки, компьютер, стаканы и другие предметы.

По словам ученых, мозг пациента смог адаптироваться к новым условиям и начал воспринимать нетипичные сигналы от сетчатки глаза с окружающим миром. Его мозг выучил "новый язык". Это стало ясно после сделанной мужчине электроэнцефалограммы.

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