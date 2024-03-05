Ученые разрушили самый большой миф об алкоголе

Иногда можно услышать, что небольшое количество алкоголя положительно влияет на здоровье, например, вино якобы полезно для сердца, а пиво – для мозга. Однако последнее масштабное научное исследование ученых разрушает этот миф и указывает на то, что любая доза алкоголя не оказывает положительного влияния на организм человека.



Ученые опровергли миф об алкоголе. Фото из открытых источников

Об общем вреде алкоголя известно давно, однако время от времени появляются исследования, показывающие, что употребление алкогольных напитков в умеренных количествах может оказать положительное влияние на некоторые органы или уменьшает риск определенных заболеваний. Канадские ученые из Университета Виктории решили проверить эти утверждения.

В своей работе опубликованной в научном издании JAMA Network Open ученые исследовали 107 исследований, которые проанализировали 4,8 млн человек и учли 724 фактора риска заболеваний и смертности. По их результатам миф о положительном влиянии алкоголя на здоровье человека был разрушен.

"Употребление алкоголя в небольших количествах не связано со снижением риска смерти от какой-либо возможной причины", — заключают канадские ученые.

Ученые отмечают, что женщины, употреблявшие 25 или более грамм алкоголя в день и мужчины, выпивавшие 45 или более грамм, имели "значительно повышенный риск смертности по какой-либо причине".

Один из авторов анализа Тим Стоквелл объясняет, что к доказательствам или даже научным исследованиям, свидетельствующим о положительном влиянии алкоголя на здоровье, следует относиться скептически. Исследователь указывает на несколько факторов, которые могут испортить результат. Часто в таких исследованиях выборка включала людей, не употребляющих алкоголь, из-за проблем со здоровьем.

"Это может ошибочно показать, что продолжающие пить люди здоровее", — добавляет Стоквелл.

Ранее некоторые организации здравоохранения указывали о максимальных рекомендованных дозах употребления алкоголя. Однако большинство из них сегодня изменило свои рекомендации на такие, что не существует абсолютно безопасного количества, не представляющего риска для здоровья.

Например, в январе ВОЗ заявила, что любое количество алкоголя не является безопасным для здоровья. ВОЗ сообщила, что более 3 миллионов человек ежегодно умирают из-за чрезмерного употребления алкоголя, что составляет 5% всех зарегистрированных смертей. Кроме того, алкоголь не только связан с более чем 200 разными заболеваниями, но также является причиной несчастных случаев, насилия и самоубийств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новом открытии ученых, которое показало, что курение уменьшает мозг.

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