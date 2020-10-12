Ученые предупреждают: на коронавирусе все не закончится, человечество ожидает новая эпидемия

В 40-х годах скарлатина была побеждена. Но в последнее время все чаще происходят вспышки этой опасной болезни в Великобритании и Австралии. El Confidencia пишет о причинах возвращения этого смертельного заболевания.

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В результате медицинских исследований было доказано, что геном одного из бактериальных штаммов, вызывающих болезнь эволюционировал.

Так, известно, что ученые исследовали геном стрептококка группы А или Streptococcus pyogenes, который вызывает скарлатину. Эти патогенные бактерии выделяют токсины под названием суперантигены, которые могут поразить организм человека — скарлатина может протекать как в легкой форме, так привести и к полиорганной недостаточности.

И если ранее антибиотики справлялись, то после 2011 года стало очевидно, скарлатина может вызвать пандемию. Так, известно, что в Великобритании произошла вторая вспышка в 2014 году, в разных частях Австралии было зафиксировано несколько очагов заболевания.

"Уровень заболеваемости вырос более, чем в пять раз, а число случаев скарлатины по всему миру составило более 600 тысяч", — рассказал молекулярный биолог Университета Квинсленда, Австралия, Стефан Броуэрв.

Так, в ходе медицинских исследований было доказано, что стрептококк А мутировал и научился попадать внутрь клеток хозяина иным, отличным от предыдущего, методом. Оказалось, что именно этот бактериальный штамм сам оказался заражен вирусом под названием бактериофага поэтому расширил свои возможности.

"Токсины попали в бактерию, когда она оказалась поражена вирусом, содержащим гены токсина. Мы доказали, что эти токсины позволяют Streptococcus pyogenes более эффективно проникать в клетки хозяина поэтому возможно, у него больше возможностей, чем у других штаммов", — поясняет биолог Университета Квинсленда Марк Уокер (Mark Walker).

Так, бактерия получила возможность быстро адаптироваться к новым условиям. К тому же, Streptococcus pyogenes стал невосприимчив к антибиотикам, которые могли бы помочь сдержать инфекцию.



Но есть и хорошие новости: на данный момент борьба с эпидемией COVID-19 помогает справиться и со вспышками скарлатины. Известно, что cтрептококк группы A, распространяется воздушно-капельным путем, а значит вряд ли вызовет эпидемию при нынешних ограничениях.

"Но когда меры по социальному дистанцированию будут ослаблены, скарлатина, вероятно, вернется", — предполагает Уокер. "Как и в случае с COVID-19, для искоренения скарлатины, одной из самых распространенных и смертельно опасных детских болезней в истории, необходимо будет создать вакцину".

Ранее "Комментарии" писали о том, что известный американский предприниматель рассказал, когда закончится пандемия COVID-19.





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