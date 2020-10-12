Ученые предупреждают: на коронавирусе все не закончится, человечество ожидает новая эпидемия

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Дмитрий Симоненко
В 40-х годах скарлатина была побеждена. Но в последнее время все чаще происходят вспышки этой опасной болезни в Великобритании и Австралии. El Confidencia пишет о причинах возвращения этого смертельного заболевания.
Фото: Flickr
В результате медицинских исследований было доказано, что геном одного из бактериальных штаммов, вызывающих болезнь эволюционировал.
Так, известно, что ученые исследовали геном стрептококка группы А или Streptococcus pyogenes, который вызывает скарлатину. Эти патогенные бактерии выделяют токсины под названием суперантигены, которые могут поразить организм человека — скарлатина может протекать как в легкой форме, так привести и к полиорганной недостаточности.
И если ранее антибиотики справлялись, то после 2011 года стало очевидно, скарлатина может вызвать пандемию. Так, известно, что в Великобритании произошла вторая вспышка в 2014 году, в разных частях Австралии было зафиксировано несколько очагов заболевания.
Так, в ходе медицинских исследований было доказано, что стрептококк А мутировал и научился попадать внутрь клеток хозяина иным, отличным от предыдущего, методом. Оказалось, что именно этот бактериальный штамм сам оказался заражен вирусом под названием бактериофага поэтому расширил свои возможности.
Так, бактерия получила возможность быстро адаптироваться к новым условиям. К тому же, Streptococcus pyogenes стал невосприимчив к антибиотикам, которые могли бы помочь сдержать инфекцию.
Но есть и хорошие новости: на данный момент борьба с эпидемией COVID-19 помогает справиться и со вспышками скарлатины. Известно, что cтрептококк группы A, распространяется воздушно-капельным путем, а значит вряд ли вызовет эпидемию при нынешних ограничениях.
Ранее "Комментарии" писали о том, что известный американский предприниматель рассказал, когда закончится пандемия COVID-19.
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