kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.10.2020

BTC/USD

11563.39

ETH/USD

388.96

LTC/USD

51.29

НБУ 12.10.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Ученые предупреждают: на коронавирусе все не закончится, человечество ожидает новая эпидемия
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые предупреждают: на коронавирусе все не закончится, человечество ожидает новая эпидемия

Бактерия, зараженная вирусом, приобрела новые возможности

сегодня, 20:25
Автор:

Дмитрий Симоненко

В 40-х годах скарлатина была побеждена. Но в последнее время все чаще происходят вспышки этой опасной болезни в Великобритании и Австралии. El Confidencia пишет о причинах возвращения этого смертельного заболевания.

Ученые предупреждают: на коронавирусе все не закончится, человечество ожидает новая эпидемия

Фото: Flickr

В результате медицинских исследований было доказано, что геном одного из бактериальных штаммов, вызывающих болезнь эволюционировал.

Так, известно, что ученые исследовали геном стрептококка группы А или Streptococcus pyogenes, который вызывает скарлатину. Эти патогенные бактерии выделяют токсины под названием суперантигены, которые могут поразить организм человека — скарлатина может протекать как в легкой форме, так привести и к полиорганной недостаточности. 

И если ранее антибиотики справлялись, то после 2011 года стало очевидно, скарлатина может вызвать пандемию. Так, известно, что в Великобритании произошла вторая вспышка в 2014 году, в разных частях Австралии было зафиксировано несколько очагов заболевания.

"Уровень заболеваемости вырос более, чем в пять раз, а число случаев скарлатины по всему миру составило более 600 тысяч", — рассказал молекулярный биолог Университета Квинсленда, Австралия, Стефан Броуэрв.

Так, в ходе медицинских исследований было доказано, что стрептококк А мутировал и научился попадать внутрь клеток хозяина иным, отличным от предыдущего, методом. Оказалось, что именно этот бактериальный штамм сам оказался заражен вирусом под названием бактериофага поэтому расширил свои возможности. 

"Токсины попали в бактерию, когда она оказалась поражена вирусом, содержащим гены токсина. Мы доказали, что эти токсины позволяют Streptococcus pyogenes более эффективно проникать в клетки хозяина поэтому возможно, у него больше возможностей, чем у других штаммов", — поясняет биолог Университета Квинсленда Марк Уокер (Mark Walker).

Так, бактерия получила возможность быстро адаптироваться к новым условиям. К тому же, Streptococcus pyogenes стал невосприимчив к антибиотикам, которые могли бы помочь сдержать инфекцию.

Но есть и хорошие новости: на данный момент борьба с эпидемией COVID-19 помогает справиться и со вспышками скарлатины. Известно, что cтрептококк группы A, распространяется воздушно-капельным путем, а значит вряд ли вызовет эпидемию при нынешних ограничениях.

"Но когда меры по социальному дистанцированию будут ослаблены, скарлатина, вероятно, вернется", — предполагает Уокер. "Как и в случае с COVID-19, для искоренения скарлатины, одной из самых распространенных и смертельно опасных детских болезней в истории, необходимо будет создать вакцину".

Ранее "Комментарии" писали о том, что известный американский предприниматель рассказал, когда закончится пандемия COVID-19.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ