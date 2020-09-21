Известный американский предприниматель рассказал, когда закончится пандемия COVID-19

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Дмитрий Симоненко
Известный
предприниматель и филантроп, а также основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс
во время интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что окончание эпидемии
коронавирусной инфекции можно ожидать только к 2022 году.
Фото: Jack Taylor / Getty Images
По его мнению, для того, чтобы уменьшить, а потом и свести на нет показатели распространения коронавирусной инфекции, необходимо применить глобальный подход.
Также известно,
что благотворительный фонд, основанный предпринимателем, увеличил пожертвования на борьбу с COVID-19
до $650 млн, что является своего рода рекордом по выделению средств для победы
над вирусом.
Бизнесмен
подчеркнул о том, что проводимая государствами политика в отношении
производства вакцины может иметь неблагоприятные последствия, т.к. на рынке
появится много "фейковых" препаратов, не прошедших должных испытаний.
На
сегодняшний день в мире насчитывается более 31 млн заболевших, примерно 22 млн
человек выздоровели, также зарегистрировано почти миллион летальных исходов от
инфекции. В Украине на утро 21 сентября зафиксировано более 178 тыс человек.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что в упаковке морепродуктов из России китайские
специализированные службы выявили коронавирус. Согласно сообщению службы по
профилактике и контролю заболеваний города Фуюй, одна из партий продукции уже
поступила в продажу.
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