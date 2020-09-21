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Главная Новости Общество наука и обучение Известный американский предприниматель рассказал, когда закончится пандемия COVID-19
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Известный американский предприниматель рассказал, когда закончится пандемия COVID-19

По мнению бизнесмена, для борьбы с COVID-19 необходимо применить глобальный подход

21 сентября 2020, 23:02 comments1341
Автор:

Дмитрий Симоненко

Известный предприниматель и филантроп, а также основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс во время интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что окончание эпидемии коронавирусной инфекции можно ожидать только к 2022 году.

Известный американский предприниматель рассказал, когда закончится пандемия COVID-19

Фото: Jack Taylor / Getty Images

По его мнению, для того, чтобы уменьшить, а потом и свести на нет показатели распространения коронавирусной инфекции, необходимо применить глобальный подход.

"Слава богу, технологии разработки вакцин уже имелись, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно", — сказал Гейтс.

Также известно, что благотворительный фонд, основанный предпринимателем, увеличил пожертвования на борьбу с COVID-19 до $650 млн, что является своего рода рекордом по выделению средств для победы над вирусом.

Бизнесмен подчеркнул о том, что проводимая государствами политика в отношении производства вакцины может иметь неблагоприятные последствия, т.к. на рынке появится много "фейковых" препаратов, не прошедших должных испытаний.

На сегодняшний день в мире насчитывается более 31 млн заболевших, примерно 22 млн человек выздоровели, также зарегистрировано почти миллион летальных исходов от инфекции. В Украине на утро 21 сентября зафиксировано более 178 тыс человек.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в упаковке морепродуктов из России китайские специализированные службы выявили коронавирус. Согласно сообщению службы по профилактике и контролю заболеваний города Фуюй, одна из партий продукции уже поступила в продажу.


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