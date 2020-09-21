В упаковке морепродуктов из России китайские специализированные службы выявили коронавирус

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Дмитрий Симоненко
Результаты
проб на COVID-19, взятых с упаковки с морепродуктами, которые были
импортированы в Китай, показали позитивный результат. Об этом сообщает
национальное информационное агентство Китая "Синьхуа".
Источник: vestniksr.ru
Сообщается,
что замороженные морепродукты прибыли из России в г. Чанчунь,
провинции Цзилинь, которая находится на северо-востоке страны. В пятницу, 18
сентября, с внешней стороны упаковки был взят смыв на наличие коронавирусной
инфекции, а уже на следующий день, 19 сентября, позитивный результат был
подтвержден городским центром по профилактике и контролю заболеваний.
По заверениям
городских властей, люди, контактировавшие с упаковочным материалом, на данный момент
помещены в изоляцию. Все они находятся под медицинским наблюдением. Результаты
тестов на коронавирусную инфекцию у всех не дал позитивного результата.
Кроме того, согласно сообщению службы по профилактике и контролю заболеваний города Фуюй этой же провинции, одна из партий продукции уже поступила в продажу.
Местные власти обратились к жителям города, которые, возможно, имели контакт с данной партией продукции, с настоятельной просьбой добровольно явиться в медицинские учреждения для проведения тестов на COVID-19 и сообщить о возможном контакте в администрацию города или деревни.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что гонконгские ученые изобрели маску, которая может на 100%
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