В упаковке морепродуктов из России китайские специализированные службы выявили коронавирус

Результаты проб на COVID-19, взятых с упаковки с морепродуктами, которые были импортированы в Китай, показали позитивный результат. Об этом сообщает национальное информационное агентство Китая "Синьхуа".

Источник: vestniksr.ru

Сообщается, что замороженные морепродукты прибыли из России в г. Чанчунь, провинции Цзилинь, которая находится на северо-востоке страны. В пятницу, 18 сентября, с внешней стороны упаковки был взят смыв на наличие коронавирусной инфекции, а уже на следующий день, 19 сентября, позитивный результат был подтвержден городским центром по профилактике и контролю заболеваний.

По заверениям городских властей, люди, контактировавшие с упаковочным материалом, на данный момент помещены в изоляцию. Все они находятся под медицинским наблюдением. Результаты тестов на коронавирусную инфекцию у всех не дал позитивного результата.

Кроме того, согласно сообщению службы по профилактике и контролю заболеваний города Фуюй этой же провинции, одна из партий продукции уже поступила в продажу.

Местные власти обратились к жителям города, которые, возможно, имели контакт с данной партией продукции, с настоятельной просьбой добровольно явиться в медицинские учреждения для проведения тестов на COVID-19 и сообщить о возможном контакте в администрацию города или деревни.

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