logo
Русский Українська

BTC/USD

40078.45

ETH/USD

2706.54

LTC/USD

203.04

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Ученые обнаружили неизвестный коронавирус, который могут распространять собаки
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые обнаружили неизвестный коронавирус, который могут распространять собаки

У собак, которые были заражены этим вирусом, обнаруживали проблемы в работе ЖКТ

сегодня, 11:17
Автор:

Елизавета Черных

Американские и малайзийские исследователи обнаружили ранее неизвестную разновидность коронавируса. По данным ученых, она вероятнее всего передается от собак к человеку. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Ученые обнаружили неизвестный коронавирус, который могут распространять собаки

Ученые обнаружили неизвестный коронавирус, который могут распространять собаки - фото из открытых источников

Сообщается, что еще в 2018 году специалисты исследовали мазки из носа более трех сотен пациентов, которые проходили курс лечения от пневмонии в Малайзии. У восьми из них был обнаружен ранее не выявленный коронавирус, который был назван CCoV-HuPn-2018.

По данным ученых, вид коронавируса CCoV-HuPn-2018, который ранее способен был инфицировать только псов, стал заражать людей. Точно неизвестно, может ли вирус передаваться от человека к человеку, и как иммунитет может ему противостоять. 

"Сейчас мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу исключать, что он никогда в будущем не вызовет обеспокоенность", — сказала одна из исследователей Университета штата Огайо Анастасия Власова.

Специалисты также подчеркнули, что у собак, которые были заражены этим вирусом, обнаруживали проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что коронавирусная болезнь, несмотря на некоторое послабление, продолжает забирать жизни наших соотечественников. Однако даже в разгар пандемии COVID-19 не стал главной причиной смертности в нашей стране. Судя по статистическим данным Госстата, "лидером" в этом грустном рейтинге остаются сердечно-сосудистые заболевания. Коронавирус же согласно статистике занял только четвертое "место". С последствиями этой болезни за первые три месяца 2021 года не смогли справиться 15 040 человек. К слову, больше половины случаев с летальным исходом от коронавируса пришлось только на март — все из-за очередной вспышки заболевания.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/obnaruzhen-neizvestnyy-koronavirus-kotoryy-1621582779.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ