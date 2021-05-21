Американские и малайзийские исследователи обнаружили ранее неизвестную разновидность коронавируса. По данным ученых, она вероятнее всего передается от собак к человеку. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Ученые обнаружили неизвестный коронавирус, который могут распространять собаки - фото из открытых источников

Сообщается, что еще в 2018 году специалисты исследовали мазки из носа более трех сотен пациентов, которые проходили курс лечения от пневмонии в Малайзии. У восьми из них был обнаружен ранее не выявленный коронавирус, который был назван CCoV-HuPn-2018.

По данным ученых, вид коронавируса CCoV-HuPn-2018, который ранее способен был инфицировать только псов, стал заражать людей. Точно неизвестно, может ли вирус передаваться от человека к человеку, и как иммунитет может ему противостоять.

"Сейчас мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу исключать, что он никогда в будущем не вызовет обеспокоенность", — сказала одна из исследователей Университета штата Огайо Анастасия Власова.

Специалисты также подчеркнули, что у собак, которые были заражены этим вирусом, обнаруживали проблемы в работе желудочно-кишечного тракта.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что коронавирусная болезнь, несмотря на некоторое послабление, продолжает забирать жизни наших соотечественников. Однако даже в разгар пандемии COVID-19 не стал главной причиной смертности в нашей стране. Судя по статистическим данным Госстата, "лидером" в этом грустном рейтинге остаются сердечно-сосудистые заболевания. Коронавирус же согласно статистике занял только четвертое "место". С последствиями этой болезни за первые три месяца 2021 года не смогли справиться 15 040 человек. К слову, больше половины случаев с летальным исходом от коронавируса пришлось только на март — все из-за очередной вспышки заболевания.









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