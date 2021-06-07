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Ученые назвали последствие COVID, которое может вызвать паралич

Антитела, которые выявили ученые, аналогичны с теми, которые вызывают различные аутоиммунные заболевания

сегодня, 08:30
Автор:

Елизавета Черных

Специалисты из Бирменгенского университета в Британии провели исследование, в ходе которого определили, что инфицирование COVID-19 вызывает риск развития синдрома Гийена-Барре и других аутоиммунных заболеваний. При тяжелой форме коронавируса возможны паралич дыхательных и краниальных мышц. Об этом пишет OBOZREVATEL, ссылаясь на EurekAlert.

Ученые назвали последствие COVID, которое может вызвать паралич

Ученые назвали последствие COVID, которое может вызвать паралич - фото из открытых источников

Во время исследования ученые провели анализ данных пациентов, которые боролись с коронавирусом в легкой и тяжелой формах. У таких граждан специалисты зафиксировали онемение ступней и кистей рук, мышечную слабость и боли, проблемы с координацией. 

Было отмечено, что антитела, которые выявили ученые, аналогичны с теми, которые способны вызывать различные аутоиммунные заболевания кожи, сердца и мышц. 

"Мы еще не знаем, действительно ли эти аутоантитела вызывают симптомы у пациентов, и является ли это обычным явлением после множества инфекций или просто после COVID-19", – рассказал один из авторов исследования, Алекс Рихтер.

К слову, синдром Гийена-Барре — это редкое состояние, во время которого иммунная система человека поражает собственные периферические нервы.

Ранее портал "Комментарии" писал, что британские ученые провели исследование, в ходе которого проанализировали объемы и целесообразность употребления антибиотиков пациентами с коронавирусом. Им удалось установить, что антибактериальные препараты нужно принимать только в качестве исключения и в отделениях интенсивной терапии. Ученые отметили, что проведенное исследование продемонстрировало частое применение антибиотиков, которое не является обязательным для большинства пациентов с коронавирусным заболеванием.





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Источник: https://covid.obozrevatel.com/nazvano-tyazheloe-posledstvie-zarazheniya-covid-19-vyizyivayuschee-paralich.htm?_gl=1*17ndwgz*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMzA0MjU5Ny44NC4wLjE2MjMwNDI1OTkuMA..&_ga=2.17032894.626319015.1623042600-184586
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