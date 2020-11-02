Ученые назвали количество минут, за которое человек заражается коронавирусом

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Таисия Ерохина
Так называемая "доза"
коронавируса, получаемая человеком, может определить, в легкой или тяжелой
форме будет протекать заболевание. Об этом передает
CNN.
Так, любое вещество может стать токсичным, если получить его в достаточно высокой концентрации. "Доза" в случае с коронавирусом также может иметь значение и вызвать течение болезни: бессимптомное, легкое или тяжелое.
Кроме того,
играет роль не только доза вируса, которую вы получаете просто в определенный период
времени. Это также может быть сумма вирусных доз, полученных в разные моменты.
Так, в середине
октября Центры по контролю и профилактике заболеваний США изменили определение
термина "тесный контакт", включив в него несколько кратковременных контактов,
которые в сумме составляют 15 минут и более с инфицированным человеком. Ранее понятие
тесного контакта предполагало 15 минут непрерывного общения с зараженным.
При этом
отмечается, что у каждого человека разное количество вируса, которое нужно для
инфицирования.
Так что вероятность
заражения зависит от физиологии потенциального хозяина, образа жизни и
привычек. И поэтому слабый с медицинской точки зрения человек может заболеть
даже от небольшой дозы вируса, а здоровый – от значительного количества.
Как рассказала доктор
Моника Ганди, врач-инфекционист и профессор медицины Калифорнийского
университета в Сан-Франциско, в местах и ситуациях, где действует масочный
режим, например, на аргентинском круизном лайнере и нескольких предприятиях
пищевой промышленности в США — уровень бессимптомной форму заболевания превышает
80%. Поэтому ученые утверждают, что, похоже, что маска снижает дозу, отфильтровывая
некоторые вирусные частицы.
Ранее сообщалось,
что исследование показало, сколько сохраняется иммунитет
к COVID-19.
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