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Ученые назвали количество минут, за которое человек заражается коронавирусом

Медики рассказали, как полученное при контакте с больным количество коронавируса влияет на вероятность инфицирования

сегодня, 04:45 comments1539
Автор:

Таисия Ерохина

Так называемая "доза" коронавируса, получаемая человеком, может определить, в легкой или тяжелой форме будет протекать заболевание. Об этом передает CNN.

Ученые назвали количество минут, за которое человек заражается коронавирусом

Так, любое вещество может стать токсичным, если получить его в достаточно высокой концентрации. "Доза" в случае с коронавирусом также может иметь значение и вызвать течение болезни: бессимптомное, легкое или тяжелое.

"Концепция необходимости определенной дозы патогена — болезнетворного организма — для запуска инфекции, как показала практика, применима ко многим вирусам, таким как вирус гриппа, поксвирусы и другие", — объяснила Эрин Бромедж, профессор биологии Массачусетского университета в Дартмуте.

Кроме того, играет роль не только доза вируса, которую вы получаете просто в определенный период времени. Это также может быть сумма вирусных доз, полученных в разные моменты.

Так, в середине октября Центры по контролю и профилактике заболеваний США изменили определение термина "тесный контакт", включив в него несколько кратковременных контактов, которые в сумме составляют 15 минут и более с инфицированным человеком. Ранее понятие тесного контакта предполагало 15 минут непрерывного общения с зараженным.

При этом отмечается, что у каждого человека разное количество вируса, которое нужно для инфицирования.

"Кому-то с ослабленным иммунитетом или человеку, находящемуся в стрессе, например, может потребоваться меньше вирусной нагрузки, чтобы получить такие же результаты, как и человеку, находящемуся в здоровом состоянии", — пояснила Бромедж.

Так что вероятность заражения зависит от физиологии потенциального хозяина, образа жизни и привычек. И поэтому слабый с медицинской точки зрения человек может заболеть даже от небольшой дозы вируса, а здоровый – от значительного количества.

Как рассказала доктор Моника Ганди, врач-инфекционист и профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско, в местах и ​​ситуациях, где действует масочный режим, например, на аргентинском круизном лайнере и нескольких предприятиях пищевой промышленности в США — уровень бессимптомной форму заболевания превышает 80%. Поэтому ученые утверждают, что, похоже, что маска снижает дозу, отфильтровывая некоторые вирусные частицы.

Ранее сообщалось, что исследование показало, сколько сохраняется иммунитет к COVID-19.


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