Исследование показало, сколько сохраняется иммунитет к COVID-19

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Таисия Ерохина
Иммунитет к
инфекции Covid-19 сохраняется по крайней мере пять месяцев, а, возможно, и
дольше. Об этом сообщает
CNN, ссылаясь на исследование Школы медицины Икана в Маунт-Синай (Нью-Йорк).
Так, недавнее
исследование показало, что в организме человека существует не одна волна
инфекционного контроля. В ответ на инфекцию человеческое тело вырабатывают
целую армию иммунных соединений, и некоторые из них быстро отмирают, а другие –
накапливаются медленнее.
Команда изучила антитела
более чем 30 000 человек. И большинство из них имели средний или высокий
уровень антител к шиповому белку вируса.
В исследовании
отмечается, что длительное сохранение антител – не стопроцентная гарантия
защиты от повторного заражения. Но ученые считают, что это с большой
вероятностью уменьшает шансы снова инфицироваться.
Стоит добавить,
что после перенесения ряда болезней у человека появляется пожизненный иммунитет,
как в случае с корью. С респираторными вирусами, такими как грипп, сложнее. Люди
могут заразиться снова и снова, а вакцины против гриппа обычно
обеспечивают лишь частичную защиту от инфекции и тяжелых заболеваний.
Коронавирусы, отмечают
ученые, похоже находятся посередине. Тем не менее, есть доказательства того,
что у людей может развиваться иммунитет.
По словам ученых,
следующим важным шагом будет установление так называемых коррелятов защиты. Это
соединения, которые можно измерить в крови, чтобы узнать, есть ли у кого-то
иммунитет. В таком случае не будет необходимости ждать и смотреть, заразится ли человек снова или после вакцинации.
Ранее сообщалось,
что ученые заговорили о мутации
коронавируса. Новый вид стали все чаще выявлять у заболевших в Европе.
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