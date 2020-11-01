Исследование показало, сколько сохраняется иммунитет к COVID-19

Иммунитет к инфекции Covid-19 сохраняется по крайней мере пять месяцев, а, возможно, и дольше. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на исследование Школы медицины Икана в Маунт-Синай (Нью-Йорк).

Так, недавнее исследование показало, что в организме человека существует не одна волна инфекционного контроля. В ответ на инфекцию человеческое тело вырабатывают целую армию иммунных соединений, и некоторые из них быстро отмирают, а другие – накапливаются медленнее.

"В то время как появились сообщения о том, что антитела к этому вирусу быстро исчезают, мы обнаружили прямо противоположное — более 90% людей, которые были больны легкой или средней степени тяжести, вырабатывают достаточно сильные антитела, чтобы нейтрализовать вирус. И реакция сохраняется в течение многих месяцев", — говорится в заявлении главы исследовательской группы Флориана Краммера, профессора вакцинологии в Школе медицины Икана.

Команда изучила антитела более чем 30 000 человек. И большинство из них имели средний или высокий уровень антител к шиповому белку вируса.

В исследовании отмечается, что длительное сохранение антител – не стопроцентная гарантия защиты от повторного заражения. Но ученые считают, что это с большой вероятностью уменьшает шансы снова инфицироваться.

Стоит добавить, что после перенесения ряда болезней у человека появляется пожизненный иммунитет, как в случае с корью. С респираторными вирусами, такими как грипп, сложнее. Люди могут заразиться снова и снова, а вакцины против гриппа обычно обеспечивают лишь частичную защиту от инфекции и тяжелых заболеваний.

Коронавирусы, отмечают ученые, похоже находятся посередине. Тем не менее, есть доказательства того, что у людей может развиваться иммунитет.

"Индуцируются нейтрализующие антитела, и они могут сохраняться годами и обеспечивать защиту от повторного заражения или ослаблять болезнь, даже если люди повторно заражаются", — говорится в исследовании.

По словам ученых, следующим важным шагом будет установление так называемых коррелятов защиты. Это соединения, которые можно измерить в крови, чтобы узнать, есть ли у кого-то иммунитет. В таком случае не будет необходимости ждать и смотреть, заразится ли человек снова или после вакцинации.

Ранее сообщалось, что ученые заговорили о мутации коронавируса. Новый вид стали все чаще выявлять у заболевших в Европе.

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