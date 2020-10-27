kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.10.2020

BTC/USD

13112.87

ETH/USD

391.24

LTC/USD

57.17

НБУ 27.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Британские ученые рассказали, может ли выработаться коллективный иммунитет к COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Британские ученые рассказали, может ли выработаться коллективный иммунитет к COVID-19

Особенно интенсивно антитела падают, прежде всего, у тех, кто перенес болезнь в бессимптомной или легкой формах

сегодня, 10:13
Автор:

Елена Волкова

Ученые пришли к выводу, что у человечества не выработается коллективный иммунитет к COVID-19. Об этом сообщают эксперты  Имперского колледжа Лондона, пишет Reuters.

Британские ученые рассказали, может ли выработаться коллективный иммунитет к COVID-19

Результаты нового исследования гласят, что со временем количество антител к коронавирусу у всех людей, которые переболели COVID-19, уменьшается. Так, только в Великобритании количество граждан с антителами уменьшилось на четверть, что повышает риски второй волны коронавируса. Причем, интенсивно антитела падают, прежде всего, у тех, кто перенес болезнь в бессимптомной или легкой формах.

Напомним, после относительного затишья, коронавирус снова набирает обороты. За вчера в Украине врачи обнаружили уже 6677 новых больных с Covid-19. И это на 1251 больше нежели было накануне. Свежую статистику опубликовали на сайте СНБО. В тройку лидеров по темпам распространения коронавируса в этот раз вернулся Киев. Covid-19 подтвердили еще у 525 жителей столицы. И все же забрать таким образом пальму первенства у Харьковской области не удалось. Это, как и прежде, регион, который инфекция поражает сильнее всего. За вчера там обнаружили еще 556 больных. Также в этот раз в тройку ворвалась Львовская область. Регион также сейчас один из самых пораженных, а число инфицированных накануне выросло на 478 человек. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ