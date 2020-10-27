Британские ученые рассказали, может ли выработаться коллективный иммунитет к COVID-19

Ученые пришли к выводу, что у человечества не выработается коллективный иммунитет к COVID-19. Об этом сообщают эксперты Имперского колледжа Лондона, пишет Reuters.

Результаты нового исследования гласят, что со временем количество антител к коронавирусу у всех людей, которые переболели COVID-19, уменьшается. Так, только в Великобритании количество граждан с антителами уменьшилось на четверть, что повышает риски второй волны коронавируса. Причем, интенсивно антитела падают, прежде всего, у тех, кто перенес болезнь в бессимптомной или легкой формах.

Напомним, после относительного затишья, коронавирус снова набирает обороты. За вчера в Украине врачи обнаружили уже 6677 новых больных с Covid-19. И это на 1251 больше нежели было накануне. Свежую статистику опубликовали на сайте СНБО. В тройку лидеров по темпам распространения коронавируса в этот раз вернулся Киев. Covid-19 подтвердили еще у 525 жителей столицы. И все же забрать таким образом пальму первенства у Харьковской области не удалось. Это, как и прежде, регион, который инфекция поражает сильнее всего. За вчера там обнаружили еще 556 больных. Также в этот раз в тройку ворвалась Львовская область. Регион также сейчас один из самых пораженных, а число инфицированных накануне выросло на 478 человек.

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