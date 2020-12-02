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Главная Новости Общество медицина Ученые назвали болезнь, которая защищает организм от COVID-19
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Ученые назвали болезнь, которая защищает организм от COVID-19

Из-за особенностей организма и принимаемых препаратов, риск заболеть коронавирусом резко снижается

сегодня, 15:51
Автор:

Дмитрий Симоненко

Люди, страдающие бронхиальной астмой имеют меньше шансов заразиться коронавирусной болезнью. К такому выводу пришли израильские исследователи. Такой феномен связан с тем, что у астматиков занижено количество определенного фермента, из-за чего и возникают приступы. А именно их вирус COVID-19 использует для того, чтобы проникнуть внутрь организма.

Ученые назвали болезнь, которая защищает организм от COVID-19

Кроме того, люди, принимающие препараты для ингаляций, содержащие кортикостероиды для блокирования астматических приступов, снижают распространение коронавируса. 

Кроме того, астматики более ответственно относятся к своему здоровью, ведь в любой момент у них может произойти бронхоспазм, да и осложнения от простудных заболеваний у них протекает сложнее. Поэтому именно это категория людей в общественных местах находится в масках, и чаще, чем кто-либо другой соблюдает социальную дистанцию.

Ранее портал "Комментарии" писали о том, что коронавирус SARS-CoV-2, обнаруженный в Китае в начале этого года, мог распространяться по Земле еще до того момента, как он был выявлен в Ухане. К таким выводам пришли ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов.

Кроме того "Комментарии" сообщали о том, что немецкий вирусолог Александр Кекуле озвучил настоящую, по его словам,  причину эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Кекуле считает, что штамм вируса, завезенного из Китая, мутировал в очаге на севере Италии и стал более заразным, откуда и распространился по континенту, а затем и по миру.  По словам немецкого вирусолога, сейчас мы сражаемся именно с этой разновидностью SARS-CoV-2, который преобладает над  COVID-19 из китайского Уханя. Именно он диагностируется практически у ста процентов заболевших с небольшим лишь исключением.  



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Источник: https://www.sciencedirect.com/
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