Ученые из США обнаружили вызываемые ЛСД изменения в поведении

Это может объяснить перемены в поведении после приема вещества, поскольку диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД) вызывает галлюцинации, которые представляют собой восприятие, не связанное с внешней средой. Статья ученых опубликована в журнале Cell Reports.

ЛСД - изменения в поведении, фото из открытых источников

Как ЛСД изменяет активность нейронов, лежащую в основе аномального восприятия, неизвестно. Ученые показывали на примере крыс — когда они бегают по знакомому пути, клетки гиппокампа под воздействием ЛСД снижают скорость их возбуждения, их направленность и взаимодействие со зрительными кортикальными нейронами. Однако нейроны гиппокампа и зрительные корковые нейроны временно увеличивают частоту возбуждения во время подергивания головой, поведенческого признака галлюцинационного состояния у грызунов.

Когда крысы неподвижны, ЛСД усиливает синхронность возбуждения коры головного мозга в состоянии, аналогичном переходу от бодрствования к сну, во время которого взаимодействие гиппокампа и коры головного мозга остается ослабленным, в то время как реактивация бодрствования гиппокампа сохраняется.

"Наши результаты предполагают, что ЛСД подавляет гиппокампально-кортикальные взаимодействия во время активного поведения и во время неподвижности, что приводит к внутренним представлениям гиппокампа, которые деградируют и изолированы от внешних сенсорных входов. Эти эффекты могут способствовать возникновению аномальных восприятий, вызванных ЛСД", — сказано в сообщении.

В отличие от исследований на людях, возбуждающая активность нейронов у животных может быть зарегистрирована во время поведенческих реакций на психоделические препараты. Поэтому решили изучить влияние ЛСД на активность нейронов у свободно передвигающихся крыс.



Выяснилось, что получавшие ЛСД мыши пробегали меньше кругов и двигались гораздо меньше своих сородичей из контрольной группы. Активность нейронов гиппокампа и зрительной коры — областей, где в мозге формируется "карта" местности, — значительно при этом снижалась.

ЛСД — полусинтетическое психоактивное вещество из семейства лизергамидов.

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