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Ученые исследовали, сколько вируса нужно, чтобы заразить человека COVID-19

Ученые специально заразили людей COVID-19, чтобы выяснить заразность вируса

сегодня, 18:34
Автор:

Кравцев Сергей
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С появлением COVID-19 в мире появилось множество теорий и предположений, какой дозой инфекции можно инфицироваться, а какой нет, избежав заболевания. Теперь же группа ученых под руководством исследователя Кристофера Чиу из Имперского колледжа Лондона пришла к выводу, что заболеть коронавирусом можно и с помощью одной капли с попавшим в организм вирусом. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "Live Science".

Ученые исследовали, сколько вируса нужно, чтобы заразить человека COVID-19

Коронавирус. Фото из открытых источников

Для того, чтобы исследовать заразность вируса в исследовании добровольно приняли участие молодые люди, которых заразили коронавирусом. Всего в исследовании приняло участие 34 человека в возрасте от 18 до 30 лет, не болевшие ранее COVID-19 и которые не были привиты вакциной против коронавируса. В их крови также не было обнаружено антител, которые могут поражать вирус.

Результаты исследования, которые появились в "Springer Nature", еще не оценили должным образом медики и ученые, но уже можно сделать первые выводы о том, как протекает болезнь коронавируса при легкой форме заболевания. 

В рамках исследования каждый молодой человек был заражен минимальной дозой вируса, которую можно сопоставить примерно с каплей жидкости, которая выделается из носа заболевшего человека. В итоге 18 человек заразились вирусом. У 16 человек появились такие симптомы, как боль в горле и суглобах, головная боль, озноб. У 13 человек наблюдалась потеря обоняния. 

Главная загадка для команды ученых состоит в том, почему часть людей, принимавших участие в исследовании не заболели после инфицирования.

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Источник: https://www.livescience.com/coronavirus-challenge-study-preliminary-results?fbclid=IwAR29rVHkPFMhzQIXvyW550QAVQZPThnKpeJue47uhQIsY399A2PEp8wa6A0
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