Убережет ли защитная маска от коронавируса - ученые

Каждый человек хоть раз в период пандемии коронавируса задавала себе вопрос, действительно ли маска — надежная защита, которая поможет избежать заражения. Даже ученые не могут прийти к единому мнению. Однако, если бы население ходило без маски и средств защиты, ситуация в мире была бы чрезвычайно критической. Об этом пишут эксперты издания Daily Mail.

Защищает ли маска от коронавируса. Фото: astana1life.kz

Ученые отмечают, что маски задерживают только часть вирусов, которые передаются капельным путем. Если вирусы попадают с дымом или пылью, маска пропускает патогенные организмы. В этом случае вирусы остаются в воздухе, несмотря на то, что больной человек уже давно ушел. Поэтому даже у гражданина, который носит маску, есть все шансы заразиться коронавирусом.



Еще одна серьезная причина, почему маски могут быть неэффективным, заключается в их неправильном ношении. Согласно британским исследованиям, до 85% жителей не стирают тканевые маски каждый раз после того, как использовали их. 15% опрошенных вообще никогда этого не делали.

Одноразовые маски также могут носить по несколько раз, игнорируя санитарные правила. В таком случае маски становятся не просто неэффективными, но и опасными для здоровья. В них собираются грязь, вирусы и бактерии, которые увеличивают риск заражения.

Также маски дают ощущение защищенности — люди могут думать, что у них нет шансов заразиться коронавирусом. Однако, итальянские ученые провели эксперимент, подтверждающий, что граждане, которые носят маски, пристально придерживаются и других эпидемиологических мероприятий.

Маски не всегда обеспечивают 100% эффективности. Однако без их использования ситуация в мире была бы куда хуже. Поэтому, чтобы полностью обезопасить себя, нужно не только носить средства безопасности, но и соблюдать дистанцию, мыть руки и избегать лишних контактов с людьми.

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