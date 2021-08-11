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Творец вакцины объяснил, почему коллективного иммунитета от коронавируса не будет

Из-за появления новых штаммов коронавируса коллективного иммунитета не будет

сегодня, 11:45
Автор:

Хмільовська Інна

Директор Oxford Vaccine Group, профессор Эндрю Поллард заявил, что вряд ли получится сформировать коллективный иммунитет от коронавируса. Об этом пишет The Guardian.

Творец вакцины объяснил, почему коллективного иммунитета от коронавируса не будет

Коронавирус, фото с открытых источников

По его словам, причиной этого являются новые штаммы коронавируса, в частности "Дельта". Исследователь уверен, что вакцины не остановят распространение COVID-19, а достижение порога коллективного иммунитета — "мифическое".

"Препараты способны предотвратить тяжелые случаи заболевания коронавирусной инфекцией и летальные случаи, но не могут гарантировать защиту от заражения", — отметил эксперт.

По словам ученого, даже если уровни антител, вызванных вакциной, снизятся, наша иммунная система, вероятно, запомнит вакцинацию на десятилетия и предложит определенную степень защиты в случае воздействия вируса.

"Штамм "Дельта" по-прежнему будет инфицировать людей, которые были вакцинированы. И это действительно означает, что любой, кто еще не вакцинирован, в какой-то момент столкнется с вирусом и у нас нет ничего, что полностью остановит этот процесс", — сказал он в общепартийной парламентской группе (APPG) по коронавирусу.

Концепция коллективного иммунитета основывается на том, что большинство населения приобретает иммунитет — либо путем вакцинации, либо в результате предшествующей инфекции, — что, в свою очередь, обеспечивает косвенную защиту от инфекционного заболевания для непривитых и тех, кто никогда ранее не был инфицирован.

Некоторые критики заявили, что богатые страны с высоким уровнем охвата вакцинацией взрослых, такие как Великобритания, не должны копить дозы для детей, а должны пожертвовать эти дозы бедным странам, многие из которых едва ли вакцинировали какую-либо из групп населения, подвергающихся наибольшему риску.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", стало известно, сколько украинцев имеет антитела к коронавирусу.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2021/aug/10/delta-variant-renders-herd-immunity-from-covid-mythical
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