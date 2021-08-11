Творец вакцины объяснил, почему коллективного иммунитета от коронавируса не будет

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Хмільовська Інна
Директор Oxford Vaccine Group, профессор Эндрю Поллард заявил, что вряд ли получится сформировать коллективный иммунитет от коронавируса. Об этом пишет The Guardian.
Коронавирус, фото с открытых источников
По его словам, причиной этого являются новые штаммы коронавируса, в частности "Дельта". Исследователь уверен, что вакцины не остановят распространение COVID-19, а достижение порога коллективного иммунитета — "мифическое".
По словам ученого, даже если уровни антител, вызванных вакциной, снизятся, наша иммунная система, вероятно, запомнит вакцинацию на десятилетия и предложит определенную степень защиты в случае воздействия вируса.
Концепция коллективного иммунитета основывается на том, что большинство населения приобретает иммунитет — либо путем вакцинации, либо в результате предшествующей инфекции, — что, в свою очередь, обеспечивает косвенную защиту от инфекционного заболевания для непривитых и тех, кто никогда ранее не был инфицирован.
Некоторые критики заявили, что богатые страны с высоким уровнем охвата вакцинацией взрослых, такие как Великобритания, не должны копить дозы для детей, а должны пожертвовать эти дозы бедным странам, многие из которых едва ли вакцинировали какую-либо из групп населения, подвергающихся наибольшему риску.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", стало известно, сколько украинцев имеет антитела к коронавирусу.
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