Стало известно, сколько украинцев имеет антитела к коронавирусу

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения опубликовал предварительные результаты исследования на наличие у украинцев антител к коронавирусу. Результаты показали, что антитела есть у не менее 40% граждан. При этом фактическое количество переболевших может быть больше. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОЗ.

Это минимальное количество переболевших, а реальное количество людей с антителами может быть больше.Фото: pexels

Так, у 40,5% участников исследования выявили антитела класса IgG к одному из белков коронавируса. Подчеркивается, что это минимальное количество переболевших, а реальное количество людей с антителами может быть больше.

Это зависит от следующих факторов:

у части людей может не быть антител именно к исследуемому белку;

антитела могли исчезнуть из организма до момента исследования;

уровень антител может быть слишком низким для обнаружения.

При этом эксперты отмечают, что наличие антител не гарантирует иммунитет ко всем штаммам коронавируса.

Как писали "Комментарии" ученые из Франции во время своего очередного исследования выяснили, что люди, у которых наблюдается психологические расстройства, имеют значительно более высокие шансы умереть от коронавируса.

Напомним, что издание "Комментарии" информирует своих читателей о том, почему долгожители могут легко переносить COVID-19: объяснение ученых. Эксперты обнаружили одну важную особенность: у долгожителей, по сравнению с молодым поколением людей, очень низкие значения некоторых белков, которые связанные с воспалением. Ученые обнаружили, что в их составе есть много противовоспалительных веществ, которые отвечают за контроль иммунного ответа.



Напомним, что в Киеве умер первый пациент зараженный штаммом коронавируса "Дельта". В свою очередь, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что мужчина, который умер от штамма коронавируса "Дельта", был врачом. Он не выезжал за пределы Украины. "В этом случае. Это по специальности врач, человек. У него не было опыта путешествия за границу в течение последних месяцев. Поэтому это факт инфицирования на территории страны или при исполнении служебных обязанностей, или в домашних условиях", — заявил Кузин.







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