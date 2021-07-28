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В Киеве умер первый человек с коронавирусом "Дельта"

Умерший не выезжал за пределы Украины

сегодня, 19:59
Автор:

Харченко Дарина

В Киеве умер первый пациент зараженный штаммом коронавируса "Дельта". Об этом сообщил председатель Держспоживслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина.

В Киеве умер первый человек с коронавирусом "Дельта"

Чоловік, який помер від штамма коронавірусу "Дельта", був лікарем Фото: pexels

В свою очередь, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что мужчина, который умер от штамма  коронавируса "Дельта", был врачом. Он не выезжал за пределы Украины.

"В этом случае. Это по специальности врач, человек. У него не было опыта путешествия за границу в течение последних месяцев. Поэтому это факт инфицирования на территории страны или при исполнении служебных обязанностей, или в домашних условиях", — заявил Кузин.

"Комментарии" писали, что в Министерстве здравоохранения убеждены, что новый жесткий карантин введут в стране уже этой осенью . Ведь по информации Минздрава в Украине, вакцинированы только 4% населения

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, почему в Украине может стать обязательным вакцинация от коронавируса . Украинцев могут начать обязывать к получению прививки против COVID-19.
Читайте также, что один из самых заразных вариантов коронавирусной болезни, дельта-штамм, добрался и до украинской столицы. И пока шесть пациентов Александровской больницы находятся под пристальным вниманием медиков, эпидемиолог Людмила Мухарская сообщила , как следует действовать украинцам в такой тревожной ситуации.

По мнению Мухарской, ранее заместителем главного санитарного врача страны, в первую очередь всему населению необходимо сохранять спокойствие. Наиболее "ясные" головы должны быть у медиков, для которых, вполне возможно, начинается очередная горячая пора на работе. Эпидемиолог говорит, что от украинцев нужно совсем немного — четко соблюдать карантина (носить маску, держать дистанцию, мыть руки или пользоваться антисептиком), а также по возможности сделать прививку против коронавируса. Особенно осторожными нужно быть тем украинцам, отправившихся на отдых за границей — там больше возможности подхватить дельта-штамм.



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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news
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