ТОП-5 мифов о вакцине против коронавируса

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Таисия Ерохина
Вакцина против Covid-19
вызывает у общества массу вопросов. В Сети плодятся фейки и возрастают
опасения. Какие данные о вакцине против коронавируса – всего лишь мифы,
поясняется в статье CNN.
Фото из открытых источников
Это правда, что
вакцины против коронавируса были созданы в рекордные сроки. Но не потому, что ученые
торопились, а из-за тщательной подготовки. Технология, лежащая в основе обеих
вакцин Pfizer и Moderna — первых двух, прошедших процесс регулирования в США —
разрабатывалась более десяти лет и была создана именно для пандемии. Для этой
технологии plug-and-play нужен только генетический код нового вируса, и он стал
доступен всего через несколько дней после того, как новый коронавирус был
идентифицирован.
Это правда, что
люди, имеющие аллергию на определенные ингредиенты этих вакцин, не должны их
получать. Но это довольно короткий список. В частности, речь идет о таком
ингредиенте, как полиэтиленгликоль. В клинических испытаниях вакцин Moderna и
Pfizer, в которых участвовало чуть менее 80 000 человек, аллергических реакций
не наблюдалось.
Этот слух мог
появиться из-за того, что вакцины Pfizer и Moderna используют генетический
материал. Но они не меняют ДНК. Они используют РНК, которая не остается в
организме.
Бывший директор
Центров США по контролю и профилактике заболеваний доктор Том Фриден провел
такую аналогию: "Вакцина с РНК на самом деле не содержит самого вируса. Представьте,
что это электронное письмо, отправленное вашей иммунной системе, которое
показывает, как выглядит вирус, дает инструкции по его уничтожению, а затем —
как сообщение Snapchat – исчезает".
Врач из отделения
неотложной помощи Университета Брауна доктор Меган Рэнни взялась за этот вопрос.
Она отметила, что не менее 1% людей, заболевших коронавирусом, умирают от него:
"Еще 10-20% госпитализированы. Еще у 30% или более наблюдаются длительные
симптомы. Вакцина намного безопаснее, с небольшими временными побочными
эффектами". Так, в испытаниях вакцин Pfizer и Moderna не было обнаружено тревожных
побочных эффектов.
Если это заговор,
то масштабный. Десятки тысяч врачей и медсестер по всему миру, должно быть,
участвуют в этой лжи. Каждое отдельное правительство, Организация Объединенных
Наций, Всемирная организация здравоохранения и бесчисленное множество других
организаций, если верить в эту версию, должны участвовать в этом. Замешаны и
медиа, и пользователи соцсетей, которые принимают решение лгать, публикуя
фотографии своих собственных страданий и страданий близких, пострадавших от этого вируса и были убиты им.
Напомним, медики
рассказали, что на данный момент известно о новом
штамме коронавируса, который переполошил Великобританию.
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