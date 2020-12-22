ТОП-5 мифов о вакцине против коронавируса

Вакцина против Covid-19 вызывает у общества массу вопросов. В Сети плодятся фейки и возрастают опасения. Какие данные о вакцине против коронавируса – всего лишь мифы, поясняется в статье CNN.

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Миф-1: вакцины небезопасны, потому создавались в спешке

Это правда, что вакцины против коронавируса были созданы в рекордные сроки. Но не потому, что ученые торопились, а из-за тщательной подготовки. Технология, лежащая в основе обеих вакцин Pfizer и Moderna — первых двух, прошедших процесс регулирования в США — разрабатывалась более десяти лет и была создана именно для пандемии. Для этой технологии plug-and-play нужен только генетический код нового вируса, и он стал доступен всего через несколько дней после того, как новый коронавирус был идентифицирован.

Миф-2: люди с аллергией не могут получить вакцины

Это правда, что люди, имеющие аллергию на определенные ингредиенты этих вакцин, не должны их получать. Но это довольно короткий список. В частности, речь идет о таком ингредиенте, как полиэтиленгликоль. В клинических испытаниях вакцин Moderna и Pfizer, в которых участвовало чуть менее 80 000 человек, аллергических реакций не наблюдалось.

Миф-3: вакцина навсегда изменит вашу ДНК

Этот слух мог появиться из-за того, что вакцины Pfizer и Moderna используют генетический материал. Но они не меняют ДНК. Они используют РНК, которая не остается в организме.

Бывший директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний доктор Том Фриден провел такую ​​аналогию: "Вакцина с РНК на самом деле не содержит самого вируса. Представьте, что это электронное письмо, отправленное вашей иммунной системе, которое показывает, как выглядит вирус, дает инструкции по его уничтожению, а затем — как сообщение Snapchat – исчезает".

Миф-4: вакцина опаснее коронавируса

Врач из отделения неотложной помощи Университета Брауна доктор Меган Рэнни взялась за этот вопрос. Она отметила, что не менее 1% людей, заболевших коронавирусом, умирают от него: "Еще 10-20% госпитализированы. Еще у 30% или более наблюдаются длительные симптомы. Вакцина намного безопаснее, с небольшими временными побочными эффектами". Так, в испытаниях вакцин Pfizer и Moderna не было обнаружено тревожных побочных эффектов.

Миф-5: коронавирус — это просто миф

Если это заговор, то масштабный. Десятки тысяч врачей и медсестер по всему миру, должно быть, участвуют в этой лжи. Каждое отдельное правительство, Организация Объединенных Наций, Всемирная организация здравоохранения и бесчисленное множество других организаций, если верить в эту версию, должны участвовать в этом. Замешаны и медиа, и пользователи соцсетей, которые принимают решение лгать, публикуя фотографии своих собственных страданий и страданий близких, пострадавших от этого вируса и были убиты им.

Напомним, медики рассказали, что на данный момент известно о новом штамме коронавируса, который переполошил Великобританию.

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