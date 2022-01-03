Тканевые маски не защищают от штамма Omicron - отчет американского издания

Согласно недавнему отчету Wall Street Journal, однослойные тканевые маски могут не обеспечить надлежащей защиты от очень инфекционного омикронного штамма COVID-19. Об этом сообщает Fox News.

Маска N95 - Fox News

Многие эксперты по инфекционным заболеваниям отмечают, что люди предпочитают тканевые маски, поскольку их удобнее носить, но эти маски могут блокировать только большие капли COVID-19, а не меньшие аэрозоли или частицы, которые также могут переносить вирус.

Клиника Mayo теперь требует от всех пациентов и посетителей носить хирургические маски N95 или KN95, а если кто-то носит однослойную, самодельную тканевую маску или бандану, ему будет надета маска медицинского класса, говорится в отчете.

Хирургические маски блокируют вирус COVID-19 из-за его полипропиленовых характеристик электростатического заряда, тогда как маски N95 имеют более плотную сетку волокон, чем хирургические или тканевые маски с характеристиками электростатического заряда, что позволяет маске наиболее эффективно блокировать вдыхаемые и выдыхаемые частицы.

Однако Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) до сих пор рекомендуют маски N95 только для медицинских работников, советуя людям вместо этого носить тканевые маски, имеющие два (или более) слоя ткани, полностью закрывающие лицо и рот, "плотно" прилегающие к бокам лица (без каких-либо промежутков), а также имеют проволоку для носа для предотвращения утечки воздуха из верхней части маски.

Но доктор Моника Ганди, инфекционист из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, сказала: "Если все будут носить только тканевые маски или просто хирургические маски, то не будет никакой разницы" против штамма омикрон.

Ганди рекомендует маски N95, KN95, KF94 и FFP2 (из которых только маски N95 сертифицированы в Соединенных Штатах), но если они недоступны, рекомендует двойную маску с помощью многослойной тканевой маски поверх хирургической маски, а другие эксперты говорят, что хирургические маски могут обеспечить защиту, но необходимы дополнительные исследования, чтобы узнать, защитят ли они от очень заразного штамма Омикрон.

"Любая маска лучше, чем отсутствие маски. Но тканевые маски, а также хирургические маски не так хороши, как маски N95", — сказал доктор Рану Диллон, врач Бригама и женской больницы.

Как сообщали ранее "Комментарии", японские ученые разработали светящиеся маски в случае контакта с коронавирусом.

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