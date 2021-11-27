Тест-системы для обнаружения COVID-19 – на сколько их хватит Украине

Минздрав объявил о размере запасов тест-систем и о том, как организован процесс выявления инфицирования ковидом. Об этом сообщает пресс-центр министерства.

Тест-системы используются для обнаружения COVID-19 – иллюстративное фото из сети

Игорь Кузин, заместитель министра охраны здоровья, в интервью агентству Interfax-Украина сообщил, что в Украине есть трехмесячный запас тест-систем для выявления COVID-19. Их быстро доставляют в центры тестирования и очередей быть не должно.

Украинцы могут проверять себя на наличие вируса в организме в государственных лабораторных центрах или центрах контроля и профилактики болезней. Список лабораторий, где проводится эта манипуляция, можно посмотреть по ссылке .

За сутки система здравоохранения способна производить 50-60 тыс. анализов. После забора материалов они максимально быстро доставляются в центры, поэтому сейчас очередей по результатам быть не должно, заявляет Кузин. В течение суток иногда не успевают обработать 1-1,5 тыс. образцов, переносимых на следующий день. Поэтому в подавляющем большинстве случаев украинцы получают результаты день в день, иногда – в течение следующих суток.

Дефицита тест-систем пока нет, по словам замминистра. Их столько, что в пиковом режиме лаборатории без проблем будут работать 1-1,5 месяца.

Чтобы делать большое количество исследований, созданы хабы с современным оборудованием в четырех городах: Киев, Харьков, Одесса, Тернополь. Если у одного из них будут излишки, то их будут перенаправлять туда, где появился дефицит тест-систем.

Иногда украинцы видят, что ПЦР-лаборатории на уровне медучреждений работают неэффективно – бывают сбои. Причина: недостаточность финансирования, малое количество медицинского персонала, не успели получить расходные материалы, потому что плохо спланировали логистику. Когда Минздрав узнает о таких ситуациях, то оперативно принимаются соответствующие решения о субвенции и ситуация на уровне областей исправляется.

Издание "Комментарии" ранее сообщало своим читателям о рекомендациях по вакцинации, которые дали профильные врачи людям с хроническими болезнями.





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