Почему нужно вакцинироваться людям с хроническими болезнями – Минздрав

Кардиолог, эндокринолог и онколог ответили на вопросы людей с хроническими болезнями по поводу вакцинации от COVID-19. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Вакцинация лиц с хроническими заболеваниями возможна – иллюстративное фото из сети

Более 40% украинцев готовы вакцинироваться, если развеять их сомнения об этой процедуре, утверждает опрос ЮНИСЕФ, проведенный в октябре. Четверть граждан думает, что им она противопоказана из-за разных хронических болезней. Специалисты Минздрава ответили на вопросы, связанные с вакцинацией при проблемах со здоровьем.

Вера Горбачева, киевский кардиолог и к. м. н., объяснила, что ковид у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями протекает тяжелее, чем у других, и дает гораздо более серьезные осложнения. К примеру, он прямо влияет на состояние сердца, потому что ему и так плохо. Кроме того, быстрее и легче происходит инфицирование. Поэтому обязательно следует вакцинироваться тем, у кого диагностирована ишемическая болезнь, сердечная недостаточность и врожденные пороки сердца.

Люди с сахарным диабетом и другими эндокринными заболеваниями также должны прививаться, настаивает Оксана Марусин, эндокринолог и к. м. н., специалист из Ивано-Франковска. Те, кто страдает от заболеваний щитовидной железы, ошибочно считают, что при аутоиммунном диагнозе нужно избегать вакцинации. Врач настаивает: такое мнение полностью ложно! Им обязательно нужно идти и получить необходимую защиту от коронавируса.

Александр Стаховский, онколог и врач высшей категории, утверждает, что онкобольным нужно привиться в первую очередь. Риск умереть от осложнений COVID-19 у них гораздо больше, чем от своей болезни. Причем это можно делать и в период обострения, и в период ремиссии. Если человек получает химиотерапию, необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы выбрать лучшее время. Соответствующие инструкции подготовила группа экспертов по иммунопрофилактике и с ними должны быть знакомы все профессиональные врачи.

По состоянию на 25 ноября 2021 г. в Украине получили одну или две дозы вакцины 30% населения, из них 24% — полностью вакцинированы, почти 6% — частично.

Список противопоказаний для вакцинации от COVID-19 можно прочитать в статье, которую издание "Комментарии" публиковало ранее .

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