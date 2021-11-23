Ляшко озвучил противопоказания к прививке от COVID-19

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, единственным абсолютным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является тяжелая аллергическая реакция (анафилактический шок) на первую дозу вакцины или на один из компонентов данного препарата. Об этом чиновник сообщил во время брифинга, передает УНИАН.

Виктор Ляшко - фото: Кабинет министров Украины

Противопоказания или медицинский отвод от прививки должен устанавливать семейный доктор. Если необходимо, врач должен направить пациента к профильным специалистам, по заключению которых принимается окончательное решение, можно ли осуществлять вакцинацию или отсрочить ее на время.

Также глава Минздрава Виктор Ляшко озвучил три причины, которые могут послужить временным противопоказанием к прививке от коронавируса:

· Острые заболевания с температурой выше 38°C. Вакцинацию можно отложить сроком до двух недель;

· Лечение моноклинальными антителами или реконвалесцентной плазмой — в таком случае вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания курса терапии;

· Введение вакцин против других инфекционных заболеваний. Со времени их введения прививку против COVID-19 нельзя делать в течение 14 дней. За исключением инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить безотносительно вакцины против каронавируса;

Ранее издание "Комментарии" писало, что среди медицинских документов появилась справка для тех, кто имеет противопоказания для вакцинации от коронавируса. В Украине уже утверждена форма соответствующей справки. Такой документ получат те, у кого есть медицинские противопоказания для прививки. Такие противопоказания бывают постоянными, то есть человеку нельзя вакцинироваться, или временными на определенный период времени.



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