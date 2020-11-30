kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.12.2020

BTC/USD

19271.51

ETH/USD

602.84

LTC/USD

86.12

НБУ 01.12.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Тест на коронавирус: где и сколько придется заплатить
commentss НОВОСТИ Все новости

Тест на коронавирус: где и сколько придется заплатить

Если нужно сделать срочный тест на коронавирус, то заплатить придется минимум вдвое больше, чем за обычный

30 ноября 2020, 22:37
Автор:

Татьяна Веремеева

На фоне стремительного роста количества новых случаев заражения коронавирусом в Украине особой популярностью в нашей стране сейчас пользуются лабораторные тестирования. Еще несколько месяцев назад тестирование на коронавирус в Украине было чем-то нереальным, но сейчас едва ли не каждая частная лаборатория предлагает его сделать, лишь бы были деньги. Некоторые тесты сейчас можно купить даже в обычной аптеке – были бы деньги.

Тест на коронавирус: где и сколько придется заплатить

Согласно данным Telegram-канала "Коронавірус в цифрах" стоимость лабораторного тестирования на коронавирус в Киеве сейчас составляет от 700 грн за тест в порядке очереди до более 2 тысяч гривен за срочный тест.

Напомним, украинская компания разработала новый сверхчувствительный тест, который выявляет коронавирус. По словам разработчиков, украинская система для тестирования в 75 раз чувствительнее всех остальных в мире. Но в то же время она сравнительно дешевая. Тест показывает результат через 2 часа 30 минут. Производители отмечают, если Украина будет использовать отечественное изобретение, то потратит в два раза меньше средств, чем при ПЦР-тестировании.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ