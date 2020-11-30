Тест на коронавирус: где и сколько придется заплатить

На фоне стремительного роста количества новых случаев заражения коронавирусом в Украине особой популярностью в нашей стране сейчас пользуются лабораторные тестирования. Еще несколько месяцев назад тестирование на коронавирус в Украине было чем-то нереальным, но сейчас едва ли не каждая частная лаборатория предлагает его сделать, лишь бы были деньги. Некоторые тесты сейчас можно купить даже в обычной аптеке – были бы деньги.



Согласно данным Telegram-канала "Коронавірус в цифрах" стоимость лабораторного тестирования на коронавирус в Киеве сейчас составляет от 700 грн за тест в порядке очереди до более 2 тысяч гривен за срочный тест.

Напомним, украинская компания разработала новый сверхчувствительный тест, который выявляет коронавирус. По словам разработчиков, украинская система для тестирования в 75 раз чувствительнее всех остальных в мире. Но в то же время она сравнительно дешевая. Тест показывает результат через 2 часа 30 минут. Производители отмечают, если Украина будет использовать отечественное изобретение, то потратит в два раза меньше средств, чем при ПЦР-тестировании.

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