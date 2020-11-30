Тест на коронавирус: где и сколько придется заплатить

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Татьяна Веремеева
На фоне стремительного роста количества новых случаев
заражения коронавирусом в Украине особой популярностью в нашей стране сейчас
пользуются лабораторные тестирования. Еще несколько месяцев назад тестирование
на коронавирус в Украине было чем-то нереальным, но сейчас едва ли не каждая
частная лаборатория предлагает его сделать, лишь бы были деньги. Некоторые тесты
сейчас можно купить даже в обычной аптеке – были бы деньги.
Согласно данным Telegram-канала "Коронавірус в цифрах" стоимость лабораторного тестирования на коронавирус в Киеве сейчас составляет от 700 грн за тест в порядке очереди до более 2 тысяч гривен за срочный тест.
Напомним, украинская компания разработала новый сверхчувствительный тест, который выявляет коронавирус. По словам разработчиков, украинская система для тестирования в 75 раз чувствительнее всех остальных в мире. Но в то же время она сравнительно дешевая. Тест показывает результат через 2 часа 30 минут. Производители отмечают, если Украина будет использовать отечественное изобретение, то потратит в два раза меньше средств, чем при ПЦР-тестировании.
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