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Главная Новости Общество медицина В Украине создали сверхчувствительный тест на COVID-19, который может заменить ПЦР-анализ
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В Украине создали сверхчувствительный тест на COVID-19, который может заменить ПЦР-анализ

Отечественный тест уникален тем, что имеет высокую чувствительность и сравнительно небольшую цену

сегодня, 10:55
Автор:

Кириєнко Анна

Украинская компания "Диапроф-Мед" разработала новый сверхчувствительный тест, который выявляет коронавирус. Об этом сообщили на официальном сайте производителя.

В Украине создали сверхчувствительный тест на COVID-19, который может заменить ПЦР-анализ

В Украине создали сверхчувствительный тест на COVID-19. Фото: DW

По словам разработчиков, украинская система для тестирования в 75 раз чувствительнее всех остальных в мире. Но в то же время она сравнительно дешевая.

Тест показывает результат через 2 часа 30 минут.

Производители отмечают, если Украина будет использовать отечественное изобретение, то потратит в два раза меньше средств, чем при ПЦР-тестировании.

Если учитывать состояние и мощности государственных лабораторий, Украина может производить до одного миллиона тестов в день. Так страна может полностью обеспечить все области относительно недорогими, но качественными тестами. Анализ станет доступным практически на любом уровне учреждений здравоохранения.

Разработанная система может быть рекомендована для скрининга с целью выявления инфекции в различных лиц, с чувствительностью на уровне 96,6%. Она позволяет исследовать значительное количество образцов одновременно, что принципиально важно для групп высокого риска.

Подтверждать результат этого теста другими анализами пациентам не требуется.

Напомним, что в Верховной Раде Украины настаивают на массовом тестировании населения страны отечественными тестами.

Сейчас в Украине наблюдается резкий спад зараженных COVID-19. За сутки коронавирус подтвердили в 9946 человек.

Сайт "Комментарии" также сообщает о местах с высоким риском заражения коронавирусом. Среди них — рестораны, спортзалы, кафе и гостиницы, которые начали свою работу после длительного карантина.





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Источник: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRuOg7IwNrLe_iKjKi0Dt8BZOiFt2NoD-_NPfT5cy89m06VKFXViKHGV6hPaURTnA/pub?start=false&loop=false&delayms=60000&slide=id.p1
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