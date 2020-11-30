В Украине создали сверхчувствительный тест на COVID-19, который может заменить ПЦР-анализ

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Кириєнко Анна
Украинская компания "Диапроф-Мед" разработала новый сверхчувствительный тест, который выявляет коронавирус. Об этом сообщили на официальном сайте производителя.
В Украине создали сверхчувствительный тест на COVID-19. Фото: DW
По словам разработчиков, украинская система для тестирования в 75 раз чувствительнее всех остальных в мире. Но в то же время она сравнительно дешевая.
Тест показывает результат через 2 часа 30 минут.
Производители отмечают, если Украина будет использовать отечественное изобретение, то потратит в два раза меньше средств, чем при ПЦР-тестировании.
Если учитывать состояние и мощности государственных лабораторий, Украина может производить до одного миллиона тестов в день. Так страна может полностью обеспечить все области относительно недорогими, но качественными тестами. Анализ станет доступным практически на любом уровне учреждений здравоохранения.
Разработанная система может быть рекомендована для скрининга с целью выявления инфекции в различных лиц, с чувствительностью на уровне 96,6%. Она позволяет исследовать значительное количество образцов одновременно, что принципиально важно для групп высокого риска.
Подтверждать результат этого теста другими анализами пациентам не требуется.
Напомним, что в Верховной Раде Украины настаивают на массовом тестировании населения страны отечественными тестами.
Сейчас в Украине наблюдается резкий спад зараженных COVID-19. За сутки коронавирус подтвердили в 9946 человек.
Сайт "Комментарии" также сообщает о местах с высоким риском заражения коронавирусом. Среди них — рестораны, спортзалы, кафе и гостиницы, которые начали свою работу после длительного карантина.
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