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Субвариант штамма Omicron: ВОЗ сообщила, изменится ли тяжесть заболевания

ВОЗ объявила, что тяжесть будет иметь новый штамм коронавируса

сегодня, 11:05
Автор:

Карина Ожерельева
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Форма BA.2, появляющаяся в варианте коронавируса Omicron, не выглядит более серьезной, чем начальная форма BA.1. Такое заявление сделал во вторник, 1 февраля представитель Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает Reuters.

Субвариант штамма Omicron: ВОЗ сообщила, изменится ли тяжесть заболевания

Логотип ВОЗ - фото из открытых источников

Вакцины также продолжают обеспечивать подобную защиту от разных форм Омикрона, сказал на онлайн-брифинге доктор Борис Павлин из группы реагирования на COVID-19 ВОЗ.

Комментарии поступают, когда подвариант BA.2 начинает заменять наиболее распространенный "оригинальный" подвариант BA.1 Omicron в таких странах, как Дания.

Исходя из данных из Дании первой страны, где BA.2 обогнал BA.1, похоже, что нет разницы в тяжести заболевания, хотя BA.2 может заменить BA.1 во всем мире, добавил Павлин.

"Смотря на другие страны, где BA.2 сейчас обгоняет, мы не видим никакого роста госпитализации, чем ожидалось", – сказал Павлин.

Согласно датскому исследованию, которое анализировало коронавирусную инфекцию в более чем 8500 датских домохозяйствах в период с декабря по январь, BA.2 является более распространенным, чем BA.1, и более способен заразить вакцинированных людей.

Подвариант уже становится доминирующим на Филиппинах, в Непале, Катаре, Индии и Дании, сказал Павлин.

Павлин добавил: "Вакцинация глубоко защищает от тяжелых заболеваний, в том числе для Omicron. BA.2 быстро заменяет BA.1. Ее влияние вряд ли будет существенным, хотя требуются дополнительные данные".

Как сообщали ранее "Комментарии", новый штамм коронавируса "Омикрон" намного опаснее предыдущих, потому что его очень тяжело переносят дети.


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Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/omicron-subvariant-ba2-likely-have-same-severity-original-who-2022-02-01/
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