По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в ближайшие дни может "покраснеть" еще один регион. Об этом чиновник заявил во время сегодняшнего правительственного заседания, передает издание РБК-Украина.

Степанов рассказал, какая еще область может оказаться в "красной"зоне - фото из открытых источников

"Напряженная ситуация в Хмельницкой области. Исходя из показателей, мы видим что в ближайшие дни она может быть переведена на красный уровень эпидопасности, потому что есть нарушения наших критериев", — заявил Максим Степанов.

По данным источника, превышение эпидемиологического порога коронавируса не наблюдается только в четырех областях Украины — Херсонской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой. К примеру, в столице он составляет 121,2% (при норме 100%).

Напомним, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 31 марта на территории страны обнаружили 11 226 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 6 405 человек. В частности COVID диагностировали у 491 ребенка и 335 медработников. Сообщается, что за прошлые сутки попали в больницу 5 558 пациентов, а также зафиксировано 407 случаев смерти от последствия коронавирусного заболевания. Это максимальное количество как госпитализаций, так и летальных случаев с начала пандемии в стране.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская рассказала, почему официальная статистика заболеваемости коронавирусом может отличаться от реального количества заболевших в стране. По словам специалиста, COVID-статистику можно умножать на пять, и даже на десять.





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