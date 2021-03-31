logo
Русский Українська

BTC/USD

58102.12

ETH/USD

1809.32

LTC/USD

191.02

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Степанов рассказал, какая еще область может оказаться в "красной"зоне
commentss НОВОСТИ Все новости

Степанов рассказал, какая еще область может оказаться в "красной"зоне

Напряженная ситуация отмечается в Хмельницкой области

сегодня, 13:44
Автор:

Елизавета Черных

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в ближайшие дни может "покраснеть" еще один регион. Об этом чиновник заявил во время сегодняшнего правительственного заседания, передает издание РБК-Украина. 

Степанов рассказал, какая еще область может оказаться в "красной"зоне

Степанов рассказал, какая еще область может оказаться в "красной"зоне - фото из открытых источников

"Напряженная ситуация в Хмельницкой области. Исходя из показателей, мы видим что в ближайшие дни она может быть переведена на красный уровень эпидопасности, потому что есть нарушения наших критериев", — заявил Максим Степанов.

По данным источника, превышение эпидемиологического порога коронавируса не наблюдается только в четырех областях Украины — Херсонской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой. К примеру, в столице он составляет 121,2% (при норме 100%). 

Напомним, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 31 марта на территории страны обнаружили 11 226 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 6 405 человек. В частности COVID диагностировали у 491 ребенка и 335 медработников. Сообщается, что за прошлые сутки попали в больницу 5 558 пациентов, а также зафиксировано 407 случаев смерти от последствия коронавирусного заболевания. Это максимальное количество как госпитализаций, так и летальных случаев с начала пандемии в стране.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская рассказала, почему официальная статистика заболеваемости коронавирусом может отличаться от реального количества заболевших в стране. По словам специалиста, COVID-статистику можно умножать на пять, и даже на десять. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/eshche-odna-oblast-okazatsya-krasnoy-zone-1617186045.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ