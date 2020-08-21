Степанов дал два дня, чтобы наладили работу медицинских "горячих" линий

"Департаменты здравоохранения имеют в запасе два дня для налаживания эффективной работы "горячих линий", - об этом сегодня написал министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке после селекторного совещания с регионами.

Кроме того, Степанов отметил, что для врачей неприемлемо, когда пациентов с симптомами COVID-19 направляют в частную клинику на тест, а не присылают к нему мобильную бригаду специалистов для бесплатного тестирования, или дают номер детективного агентства вместо лаборатории.



Фото: Facebook М. Степанова

По словам министра, на совещании также обсуждались вопросы ранней диагностики больных коронавирусом, работы семейных врачей и мобильных бригад.



Кроме того, Минздрав еще раз акцентировал внимание на алгоритмы ведения лиц, которые были в контакте с больными COVID-19, и на вопросе обеспеченности больниц кислородом.



"Руководители департаментов здравоохранения получили поручение учесть все проблемные моменты и срочно их исправить. В частности, дополнительно донести до всех задействованных в борьбе с COVID-19 пошаговый механизм оказания помощи людям. От обращения пациента с симптомами коронавирусной инфекции к семейному врачу до момента госпитализации в больницу ", - пишет Степанов.

Также руководитель Минздрава поставил задачу регионам, чтобы до середины сентября общее количество ПЦР-тестов в сутки в Украине составляла 30 тыс.

Ранее "Комментарии" сообщали , что с понедельника в Украине обновляется разделение на карантинные зоны.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!