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В Украине возобновили разделение на карантинные зоны (фото)

Черновцы окажутся в красной эпидемиологической зоне, а Харьков и Львов - в оранжевой

сегодня, 21:07
Автор:

Дмитрий Симоненко

Из-за изменений эпидемиологической ситуации, в Украине изменили карантинное зонирование. Новый раздел по зонам станет актуальным с 24-го августа. Об этом сообщает министр Кабмина Украины Олег Немчинов своем Telegram-канале .

В Украине возобновили разделение на карантинные зоны (фото)

Фото: The Village

Так, согласно опубликованной информации, в "красной зоне" будут отнесены города и района:

- город Коломыя,

- Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- город Самбор Львовской области;

- город Беляевка Одесской области;

- города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;

- город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

В "оранжевой зоны", среди прочих, попали города Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Трускавец, Измаил, Тернополь, Харьков, Новоднестровск и Киево-Святошинский район Киевской области.

"Желтыми", среди прочих, стали города Киев, Луцк, Житомир, Мукачево, Яремче, Борисполь, Одесса, Ровно, Сумы, Хмельницкий.

Остальные регионы остались в зеленой зоне. Эти эпидемические зоны устанавливаются на 14 дней. Следующее обновление - 7 августа.

С полным списком разделение на эпидемиологические зоны можно ознакомиться ниже.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине назвали 10 областей , которые не готовы к ослаблению карантина.




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