В Украине возобновили разделение на карантинные зоны (фото)

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Дмитрий Симоненко
Из-за изменений эпидемиологической ситуации, в Украине изменили карантинное зонирование. Новый раздел по зонам станет актуальным с 24-го августа. Об этом сообщает министр Кабмина Украины Олег Немчинов своем Telegram-канале .
Фото: The Village
Так, согласно опубликованной информации, в "красной зоне" будут отнесены города и района:
- город Коломыя,
- Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- город Самбор Львовской области;
- город Беляевка Одесской области;
- города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
- город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.
В "оранжевой зоны", среди прочих, попали города Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Трускавец, Измаил, Тернополь, Харьков, Новоднестровск и Киево-Святошинский район Киевской области.
"Желтыми", среди прочих, стали города Киев, Луцк, Житомир, Мукачево, Яремче, Борисполь, Одесса, Ровно, Сумы, Хмельницкий.
Остальные регионы остались в зеленой зоне. Эти эпидемические зоны устанавливаются на 14 дней. Следующее обновление - 7 августа.
С полным списком разделение на эпидемиологические зоны можно ознакомиться ниже.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине назвали 10 областей , которые не готовы к ослаблению карантина.
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