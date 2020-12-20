Статистика COVID-19 в Украине: сколько человек заболело за сутки

8 325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 декабря 2020 года. В частности, заболели 443 ребенка и 306 медицинских работников.



ФОТО: Из открытых источников

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), городе Киев (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.

За прошедшие сутки были госпитализированы 3 037 человек, выздоровели 6 626 человек, зафиксировано 116 случаев смерти от последствий коронавирусного заболевания, было совершено 39 941 тестирований на выявление COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 964 448 человек, выздоровело 581 162 человека и зафиксировано 16 585 летальных случаев.

Ранее ведущий инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что коронавирус в ближайший год не уменьшит обороты, а мир входит в пандемический цикл. По словам врача, периодически весь земной шар бросается в пандемию. Специалист подчеркивает, что нужно быть готовыми, обучать персонал и восстанавливать систему противоинфекционной защиты. После этой пандемии, уверена врач, мировое сообщество сделает очень серьезные выводы.

Издание "Комментарии" также сообщало о том, что ученые доказали особую опасность коронавируса для мозга человека. Исследователям из Вашингтонского университета удалось доказать, что патогенные белки коронавирусного заболевания способны влиять на мозг, вызывая потенциально смертельные нарушения в работе нервной системы. Ученые также подчеркнули, что белок коронавируса обладает способностью проникать в головной мозг, в результате чего влиять на дыхательные центры мозга и вызвать нарушения дыхания.

































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