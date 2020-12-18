Статистика COVID-19 в Украине: сколько людей заболело за сутки

12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 декабря 2020 года. В частности, заболели 620 детей и 552 медицинских работника.

ФОТО: Из открытых источников

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 658), Запорожской (1 022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

За прошедшие сутки выздоровело 12 866 человек, госпитализированы 2 904 человека, а также зафиксировано 260 случаев смерти от последствий коронавирусного заболевания. За прошедшие сутки было совершено 68 759 тестирований на выявление COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело — 944 381 человек, выздоровело 561 222 человека, 16 256 больных коронавирусом умерло, было осуществлено 5 209 462 тестирований.

Ранее "Комментарии" называли основной источник заражения коронавируса. Председатель Госпспоживслужбы Киева Олег Рубан в комментарии "РБК-Украина" рассказал, что источником распространения коронавируса после новогодних праздников могут стать родственники.

Также известно, что лучшие результаты в борьбе с коронавирусной эпидемией пока демонстрирует Винницкая область. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Как сообщало издание "Комментарии" ранее, антибиотик азитромицин является неэффективным в борьбе против коронавирусного заболевания. Именно этот препарат широко использовался при лечении в начале пандемии СOVID-19. Азитромицин получил известность благодаря своему иммуномодулирующему действию, а также теоретическому потенциалу уменьшения воспаления легких.





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