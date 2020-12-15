Статистика COVID-19 в Украине: сколько людей заболело за сутки

8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 декабря 2020 года. В частности, заболели 412 детей и 447 медицинских работников.

ФОТО: Из открытых источников

Глава Министерства здравоохранения также сообщил о том, что наибольшее количество случаев выявлено в городе Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

За минувшие сутки выздоровело 16 150 человек, были госпитализированы 1 479 пациентов и зафиксировано 233 случая смерти от последствий коронавирусного заболевания. За сутки было совершено 55 856 тестов на выявление COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 909 082 человека, выздоровели 522 868 человек, зафиксировано 15 480 летальных случаев, было проведено 5 084 649 тестов.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что в Минздраве планируют увеличить количество тестирований на коронавирус к одному миллиону каждый месяц. Более того, Степанов рассказал, что тестирование может коснуться всех, кто имеет признаки респираторного заболевания.

В Министерстве здравоохранения также рассказали, когда в Украине начнут вакцинировать население против коронавирусного заболевания. По словам главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игоря Кузина, ориентировочная дата начала вакцинации — 1 марта 2021 года.

Ранее издание "Комментарии" рассказывало, что в Великобритании был обнаружен "новый вариант" коронавируса, который, как считается, быстро распространяется на Юго-Востоке UK. Он распространяется намного быстрее, чем существующий вариант: было выявлено более 1000 случаев, "преимущественно на юге Англии", заявил Хэнкок в Палате общин.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!