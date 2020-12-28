Стало известно о еще одной смерти человека после вакцинации против коронавируса

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о том, что житель страны, который вакцинировался против коронавирусного заболевания, умер спустя несколько часов от сердечного приступа.

ФОТО: Из открытых источников

По данным ведомства, 75-летний мужчина длительное время страдал сердечными заболеваниями, а также имел злокачественное новообразование. Также известно, что израильтянин пережил уже несколько сердечных приступов.

По сообщению Минздрава, мужчина вакцинировался в домашних условиях, где и умер спять пару часов. В ведомстве уже назначили комиссию, которая будет расследовать случившееся, однако, по данным Министерства здравоохранения, ничего не указывает на то, что смерть мужчины связана с препаратом против коронавируса, поэтому вакцинация в Израиле продолжится.

Напомним, что ранее шесть человек в Соединенных Штатах Америки погибли во время испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американским фармацевтическим гигантом Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Двое из погибших вакцинировались настоящим препаратом, а остальные — плацебо. Как известно, у всех, кто принимал участие в испытании вакцины, были проблемы со здоровьем. Половина из них была старше 50 лет.

Портал "Комментарии" также сообщал, что в Министерстве здравоохранения рассказали, где украинцы смогут получить прививку против коронавирусного заболевания. Вакцинироваться можно будет на базе специальных пунктов и кабинетов, которых по состоянию на декабрь в стране насчитывают более 11 тысяч. Кроме этого, также будут сформированы мобильные бригады и временные центры вакцинации.

















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