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Главная Новости Общество медицина Стало известно, когда Украина получит вакцину против COVID-19 - МОЗ подписал необходимые документы
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Стало известно, когда Украина получит вакцину против COVID-19 - МОЗ подписал необходимые документы

По словам Степанова, с этой партией Украины получит 8 млн доз вакцины от COVID-19

сегодня, 20:05
Автор:

Дмитрий Симоненко

Глава Минздрава Максим Степанов вчера, 4 декабря, подписал технические документы для поступления в Украину вакцины против COVID-19 от глобальной инициативы COVAX. Препарат поступит на территорию государства уже в конце I квартала или в начале второго квартала 2021 года. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

Стало известно, когда Украина получит вакцину против COVID-19 - МОЗ подписал необходимые документы

По словам Степанова, с этой партией Украины получит 8 млн доз вакцины от COVID-19.

Также, по его словам, ведомство сейчас находится на конечной стадии подписания соглашений и с другими производителями препарата. Целью правительство — получение максимального количества доз для государства для обеспечения иммунизации максимального количества лиц и искоренения инфекции.

Ранее "Комментарии" писали о том, что ученые составили прогнозы относительно человеческого иммунитета после вакцинации против коронавируса. По словам ученых, на создание иммунитета влияют несколько факторов — как выработка антител, так и работа собственных защитных клеток организма.

Кроме того, портал писал о том, что американские ученые рассказали механизм попадания вируса COVID-19 в легкие. Результаты исследования, ученые проводили с помощью высокоточного масс-спектрометрической технологии, показали, что коронавирус вызывает аномальные изменения количества одного белка и частоты его фосфорилирования внутри этих клеток. В результате количество вирусных частиц в легких нарастает и уничтожает их клетки, что приводит к повреждению органов дыхания человека.





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Источник: https://www.facebook.com/207599239783079/posts/833514400524890/?d=n
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