Стало известно, чем опасны новые штаммы COVID-19

Новые штаммы коронавируса оказались более заразными и пока нет точных данных, помогает ли прививка от COVID-19 в борьбе с мутированным вирусом, сообщает Сегодня.

Коронавирус (фото из открытых источников)

Что такое мутировавший вирус:

Мутациями называют изменения вируса – когда он реплицируется или воспроизводит копии самого себя. Иногда у мутировавшего вируса могут меняться характерные особенности. Например, он может быстрее распространяться или вызывать более тяжелое течение болезни.

Насколько новые штаммы опасны:

Британский штамм коронавируса, который на 50-70% заразнее, оказался еще и на 30% смертоноснее. Вариант вируса SARS-CoV-2, обнаруженный в ЮАР, чреват риском повторного заражения коронавирусной инфекцией.

Как они влияют на разные возрастные группы:

Британский штамм коронавируса чаще всего распространяется среди детей младше 15 лет. Коронавирус, выявленный в Южной Африке, опасен для людей всех возрастов, переболевших COVID-19.

Напомним, даже в значительных дозах витамин С и цинк не смогут обеспечить пациенту скорейшее выздоровление от коронавируса. Хотя в Сети об этих веществах бытует немало мифов. Как передает СNN, отсутствие особой пользы этих добавок при COVID-19 продемонстрировало исследование, опубликованное в научном издании JAMA Network Open

Несмотря на популярное использование витамина С и цинка для борьбы или уменьшения тяжести вирусных простуд и гриппа, новое исследование показало: эти две добавки не принесли пользы людям, изолированным дома с COVID-19. Результаты были настолько не впечатляющими, что исследование было прекращено досрочно.

Высокие дозы цинка, аскорбиновой кислоты (витамин С) или обеих добавок не уменьшили симптомы коронавирусной инфекции, отметили медики.

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