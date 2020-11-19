Стала известна стоимость вакцины от коронавируса для украинцев

В то время как число новых случаев коронавирусного заболевания в Украине растет, ученые мира продолжают работу по созданию вакцины, которая поможет бороться с пандемией. Компании BioNTech и Pfizer, а также Moderna заявили о порядка 95% эффективности своих вакцин от коронавируса и намерении зарегистрировать их в ближайшее время. В частности, по мнению специалистов ВОЗ, первая партия вакцины поступит в Украину во втором квартале 2021 года. Ориентировочное количество препарата рассчитано на 20% населения. Один курс, состоящий из двух прививок будет стоить около 400 грн. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Одна доза вакцины в рамках механизма COVAX может стоить 7 долларов, для полноценной прививки две дозы — 14 долларов", — сказал Ляшко.

Отметим, что согласно информации ВОЗ, на сегодня в мире испытывают 47 видов вакцин от разных производителей. Часть из них уже проходят финальную фазу проверок.

Как сообщал портал "Комментарии", министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел телефонные переговоры с министром здравоохранения и социальных услуг США Алексом Азаром. Стороны обсудили мировую ситуацию с пандемией. Также были затронуты вопросы доступа Украины к безопасной и эффективной вакцине против COVID-19. Максим Степанов выразил надежду, что Америка поможет Украине в получении вакцины. Алекс Азар ответил, что получение вакцины Украиной является приоритетом для американского правительства и пообещал ускорить подписание контрактов по поставкам препарата от коронавируса.

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