Америка поможет Украине получить вакцину против COVID-19

США готовы помочь Украине получить вакцину против коронавируса. Об этом сообщили на странице Министерства здравоохранения Украины в Фейсбуке.

Фото: pravda.com

Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел телефонные переговоры с министром здравоохранения и социальных услуг США Алексом Азаром. Стороны обсудили мировую ситуацию с пандемией. Также были затронуты вопросы доступа Украины к безопасной и эффективной вакцине против COVID-19. Максим Степанов выразил надежду, что Америка поможет Украине в получении вакцины. Алекс Азар ответил, что получение вакцины Украиной является приоритетом для американского правительства и пообещал ускорить подписание контрактов по поставкам препарата от коронавируса.

Кроме того, министр здравоохранения Америки подчеркнул, что его страна готова оказать помощь Украине в программах борьбы с рядом инфекционных заболеваний.

Сайт "Комментарии" также сообщает, что ученым удалось предсказать восприимчивость человека к раку. Это исследование привело ученых к более глубокому пониманию экологических причин заболевания и развития рака в целом.

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