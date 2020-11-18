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Америка поможет Украине получить вакцину против COVID-19

Максим Степанов в телефонном режиме обсудил детали сотрудничества США и Украины в сфере здравоохранения

сегодня, 10:25
Автор:

Кириєнко Анна

США готовы помочь Украине получить вакцину против коронавируса. Об этом сообщили на странице Министерства здравоохранения Украины в Фейсбуке.

Америка поможет Украине получить вакцину против COVID-19

Фото: pravda.com

Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел телефонные переговоры с министром здравоохранения и социальных услуг США Алексом Азаром. Стороны обсудили мировую ситуацию с пандемией. Также были затронуты вопросы доступа Украины к безопасной и эффективной вакцине против COVID-19. Максим Степанов выразил надежду, что Америка поможет Украине в получении вакцины. Алекс Азар ответил, что получение вакцины Украиной является приоритетом для американского правительства и пообещал ускорить подписание контрактов по поставкам препарата от коронавируса.

Кроме того, министр здравоохранения Америки подчеркнул, что его страна готова оказать помощь Украине в программах борьбы с рядом инфекционных заболеваний.

Сайт "Комментарии" также сообщает, что ученым удалось предсказать восприимчивость человека к раку. Это исследование привело ученых к более глубокому пониманию экологических причин заболевания и развития рака в целом.


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1712425065587258
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