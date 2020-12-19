Стал полным инвалидом: перенесший COVID-19 мужчина рассказал о необратимых последствиях болезни

Житель Британии, Мол Мартин оказался в числе тех, кто смог победить тяжелую форму коронавирусной инфекции. В эфире одного из национальных каналов он рассказал, какой ценой ему далась победа над смертельной болезнью.

В медицинском заведении мужчина провел 3 месяца и два дня. Ровно два месяца организм сложного пациента обеспечивался кислородом с помощью аппарата искусственного дыхания. Медики практически не оставляли шансов на выздоровление Молу.

Но даже после того, как британец вышел победителем из борьбы с болезнью, последствия для организма оказались необратимыми. Он лишился зрения на одном глазу, из-за поражения нервной системы в верхних конечностях его пальцы на руках пришлось ампутировать. Также необратимые изменения произошли и в почках.

Ранее "Комментарии" писали о том, что американские ученые рассказали о двух стадиях сложного протекания коронавирусной болезни. Исследование медиков, описывающее ужасную смерть, напечатано на научном портале Nature Communications. С целью изучения вируса на организм, патологоанатомы Массачусетской больницы (Massachusetts General Hospital) США изучили результаты вскрытия 24 несчастных, погибших в результате осложнений вызванных коронавирусом. Таким образом, эксперты выяснили, где в органах дыхательной системы сосредотачивается SARS-CoV-2.

Кроме того, нашему порталу стало известно, что власти Соединенного королевства Великобритании сообщили мировой общественности о выявлении нового штамма коронавируса на юго-востоке страны. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на выступление Министра здравоохранения Туманного Альбиона господина Мэтта Генкока.







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