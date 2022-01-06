США рекомендуют детям делать бустерную дозу вакцины Pfizer: зачем вводят ревакцинацию

Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) сообщили в среду, 5 января, что расширили право на применение бустерных доз Pfizer и BioNTech для лиц в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом сообщает Reuters.

Шприцы, наполненные вакциной от коронавирусной болезни Pfizer - Reuters

Этот шаг был сделан после того, как группа внешних экспертов рекомендовала ревакцинацию против COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Консультативный комитет CDC по иммунизации (ACIP) проголосовал 13 против 1 за то, чтобы рекомендовать агентству здравоохранения США поддерживать ревакцинацию для лиц в возрасте от 12 до 15 лет через пять месяцев после второй дозы.

Комиссия также заявила, что CDC должна усилить свои рекомендации по бустерным дозам для лиц в возрасте от 16 до 17 лет. Ранее агентство делало уколы для этих подростков, но не предлагало, чтобы все они получили дополнительную дозу.

Случаи COVID-19 в Соединенных Штатах достигли рекордного уровня за последние дни из-за быстрораспространяемого штамма вируса Omicron. Уровень заражения растет, поскольку многие рабочие и школьники возвращаются с каникул, что повышает вероятность перегрузки систем здравоохранения, а также закрытых предприятий и школ.

"COVID переполняет наши детские больницы. Это (ревакцинация) инструмент, который мы должны использовать и помочь нашим детям пережить эту пандемию", – сказала член группы доктор Кэтрин Полинг, профессор Школы медицины Вейк-Форест.

Данные Министерства здравоохранения Израиля, представленные на встрече, свидетельствуют о том, что вакцинированные дети в возрасте от 12 до 15 лет заражались с той же скоростью, как и невакцинированные дети, штаммом вируса Omicron. Согласно данным, после получения дополнительной дозы уровень заражения резко снизился.

"Эта бустерная доза обеспечит оптимизированную защиту от COVID-19 и варианта Omicron", — сказала директор CDC Рошель Валенски.

Некоторые ученые выражали обеспокоенность по поводу повторных уколов из-за редких случаев воспаления сердца, называемых миокардитом, связанных с вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna.

Хотя есть ограниченные данные по миокардиту после повторных доз в возрасте от 12 до 15 лет, FDA заявило, что данные как Соединенных Штатов, так и Израиля указывают на то, что риск миокардита у мужчин в возрасте 18-40 лет значительно ниже после бустерной дозы. чем после второй дозы вакцины.

В Израиле зарегистрировано всего два случая миокардита среди 44 000 подростков в возрасте от 12 до 15 лет, получивших третью дозу вакцины Pfizer/BioNTech, сообщило в среду Министерство здравоохранения Израиля.

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