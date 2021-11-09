Сочетание гриппа и COVID - это гремучая смесь, - врач о протекании COVID-19 у взрослых и детей

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Козлова Альбіна
Сейчас в Украине продолжается эпидемия COVID-19, ежедневно регистрируют большое количество новых случаев. В то же время в стране циркулирует вирус гриппа. Мы спросили у семейного врача, который ведет частную медицинскую практику Олеси Гетьман, влияет ли на течение болезни COVID-19 инфицирование вирусом гриппа и как переносят штамм "Дельта" дети.
Вспышка коронавируса продолжается, фото из открытых источников
Украинцы сейчас рискуют подхватить вирус гриппа и коронавируса одновременно. По словам врача, циркуляция вирусов гриппа затрудняет диагностику и, конечно, ослабляет иммунитет человека.
Что касается одновременного заражения гриппом и COVID-19, то врач говорит, что микс инфекций ухудшает клиническую диагностику и осложняет лечение пациента. Такие случаи вызывают необходимость принимать противовирусную специфическую для гриппа терапию.
Безусловно, грипп способствует ослаблению иммунитета у невакцинированных, ведь это тяжелое инфекционное заболевание, рассказывает врач.
Кроме того, у пациента может возникнуть бактериальная пневмония и безусловно это будет осложнять течение коронавирусной болезни.
Относительно разницы течения заболевания у инфицированных штаммом "Дельта" и тех, кто болел в прошлом году COVID-19, то, врач отметила то, что штамм "Дельта" вызывает стремительное распространение, массовое инфицирование невакцинированных и тяжелые формы с госпитализацией и длительной кислородной поддержкой весь период лечения в большинстве случаев. Поэтому, действительно, пациенты, инфицированные штаммом, нуждаются в больших количествах кислорода.
Как сообщал портал "Комментарии", Ляшко дал прогноз по ситуации с COVID-19.
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