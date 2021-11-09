Сочетание гриппа и COVID - это гремучая смесь, - врач о протекании COVID-19 у взрослых и детей

Сейчас в Украине продолжается эпидемия COVID-19, ежедневно регистрируют большое количество новых случаев. В то же время в стране циркулирует вирус гриппа. Мы спросили у семейного врача, который ведет частную медицинскую практику Олеси Гетьман, влияет ли на течение болезни COVID-19 инфицирование вирусом гриппа и как переносят штамм "Дельта" дети.

Вспышка коронавируса продолжается, фото из открытых источников

"Украина одна из немногих стран, в которой действительно болеют дети на уровне со взрослыми. Дети, как и взрослые, имеют разное течение от легкого к тяжелому. Часть детей имеет показания к госпитализации — в основном по причине пневмонии и тяжелого интоксикационного синдрома", — подчеркнула медик.

Украинцы сейчас рискуют подхватить вирус гриппа и коронавируса одновременно. По словам врача, циркуляция вирусов гриппа затрудняет диагностику и, конечно, ослабляет иммунитет человека.



"Часть пациентов в первые дни болезни имеют признаки похожие на грипп, но по результатам экспресс-теста, например, грипп не подтверждается, так же как и быстрый тест на COVID тоже отрицательный. Это дает основания думать о других гриппоподобных заболеваниях в данный момент (парагрипп). Через несколько дней, 3-5, с начала болезни тестирование на COVID подтверждает инфекцию, включая ПЦР-подтверждение", — добавляет Олеся Гетьман.

Что касается одновременного заражения гриппом и COVID-19, то врач говорит, что микс инфекций ухудшает клиническую диагностику и осложняет лечение пациента. Такие случаи вызывают необходимость принимать противовирусную специфическую для гриппа терапию.

Безусловно, грипп способствует ослаблению иммунитета у невакцинированных, ведь это тяжелое инфекционное заболевание, рассказывает врач.

"Чаще всего другие ОРВИ осложняются при несвоевременном лечении и нужна госпитализация и интенсивная терапия. Любое сочетание инфекционных заболеваний — это всегда больше осложнений и худший прогноз, а сочетание гриппа и COVID — это гремучая смесь", — объясняет врач.

Кроме того, у пациента может возникнуть бактериальная пневмония и безусловно это будет осложнять течение коронавирусной болезни.

"Любой микс инфекций возможен, например, вирусная – вирусная инфекции; вирусная – бактериальная; вирусная – грибковая. Однако такого феномена не произойдет у вакцинированных лиц – от гриппа, от пневмококка, у людей 60+, от COVID у всех групп. Сепсис это и есть бактериальные осложнения, которые возникают у госпитализированных при присоединении госпитальной инфекции, которая есть в наличии в любом случае", — говорит медик.

Относительно разницы течения заболевания у инфицированных штаммом "Дельта" и тех, кто болел в прошлом году COVID-19, то, врач отметила то, что штамм "Дельта" вызывает стремительное распространение, массовое инфицирование невакцинированных и тяжелые формы с госпитализацией и длительной кислородной поддержкой весь период лечения в большинстве случаев. Поэтому, действительно, пациенты, инфицированные штаммом, нуждаются в больших количествах кислорода.

Как сообщал портал "Комментарии", Ляшко дал прогноз по ситуации с COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!