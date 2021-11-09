Смертность будет регистрироваться и дальше: Ляшко дал прогноз по ситуации с COVID-19

Во время эфира передачи "Свобода слова" министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил свою точку зрения по ситуации с COVID-19 в Украине на сегодня. Также чиновник объяснил, почему пока не отстраняют от обязанностей медицинских работников, которые не привились и сколько медиков получили вакцину.



Вспышка коронавируса продолжается, фото из открытых источников

По состоянию на 9 ноября зарегистрировано 833 смерти у лиц, инфицированных вирусом. Это самое большое количество случаев в сутки с 2020 года. Однако министр говорит, что цифра будет расти, ведь это мировая тенденция. Кроме того, следует проводить паталогоанатомические экспертизы для установления причин смерти инфицированных.

"Я хочу, чтобы мы не смотрели на количество госпитализаций. Надо сделать минимальное, что должен сделать каждый гражданин, прийти и привиться. В Украине вакцины достаточно. 95-97% людей в наших госпиталях — это невакцинированные люди. Впервые количество госпитализаций меньше, чем было на прошлой неделе", — отметил Ляшко.

"Пока снежная лавина роста количества случаев остановилась. Это дает положительный сигнал о том, что мы можем выйти на стабилизацию на высоких цифрах. Смертность нас еще будет догонять по количеству случаев. Это мировая тенденция, когда стабилизация по случаям есть, а по смертности еще будут регистрироваться высокие цифры. Поскольку в статистику смертности попадают не только случаи смерти, которые произошли в результате болезни COVID-19 . Мы регистрируем все случаи, инфаркты или инсульты, в инфицированных COVID-19 . Причину смертности устанавливают позже. Проводится паталогоанатомическая экспертиза и затем устанавливают причину смерти ", — добавил министр.

Также Виктор Ляшко объяснил, почему нельзя отстранять медиков от обязанностей, как учителей или других работников. Потому что, во-первых, не хватает врачей и медсестер.

"Отстранив медсестру или врача от обязанностей из- за того, что он или она не вакцинировались, тогда мы можем кому-то не оказать медицинскую помощь. Я приводил пример. Бывают районные больницы, где два анестезиолога, а после отстранения их от работы COVID- отделение остановится. Мы провели анализ и четко понимаем, где есть невакцинированные медицинские работники. В следующих списках профессий появится и профессия медицинских работников. Сейчас вакцинировано более 80% работников, в зависимости от того в каких отделениях(они работают). У экстренных — больше, в COVID-отделениях — под 100%. Еще есть вопросы к семейным врачам", — подчеркнул руководитель Минздрава.

К тому же министр отметил, что каждые 6 минут в стране у человека случается инсульт. Министерство прибегает к ограничениям и обязательной вакцинации и прописало это все в приказах, чтобы врач не выбирал кому оказать медицинскую помощь: или невакцинированному человеку с COVID-19, или человеку с инфарктом или инсультом.

Как сообщал портал "Комментарии", расширяется список профессий, обязательных для вакцинации.











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